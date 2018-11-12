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ЦБ начал проверку банков на готовность к снятию биометрии
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«Ъ»: ЦБ начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных 

ТАСС + ещё 4 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.
"В пятницу мы получили от ГУ ЦБ письмо с требованием доложить о состоянии дел", — отметил изданию топ-менеджер одного из региональных банков.
Источник в другом банке добавил, что руководителей филиалов их банка приглашали в управления для доклада о процессе внедрения сбора биометрии.
"На встрече с регулятором были представители сразу нескольких кредитных организаций, работающих в регионе. И всем задавали одни и те же вопросы: ведется ли сбор, и если нет, то когда начнется и какова готовность", — рассказал он изданию.
Механизм удаленной биометрической идентификации начал работать в некоторых российских банках с 30 июня 2018 года. С этого дня каждый клиент, пришедший в отделения, должен решить, хочет ли он потратить несколько минут на запись голоса и видео лица, чтобы потом иметь возможность открывать вклад или брать кредит из любой точки земного шара. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.
Как отмечает "Коммерсантъ" со ссылкой на "Карту точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию", биометрию пока принимают всего 355 банковских отделений, что даже меньше, чем анонсировалось при старте программы.
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