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Россиянам предрекли дефицит медицинских изделий
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Россиянам предрекли дефицит медицинских изделий 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России может возникнуть дефицит медицинских изделий после 2021 года. Это следует из расчетов объединения производителей «Медицинские ресурсы», сообщает «Коммерсантъ».
До конца 2021 года российские производители должны перерегистрировать свои товары для создания единого рынка медицинских изделий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Пройти процедуру можно со второй половины 2018 года, однако с учетом темпа работы Росздравнадзора на перерегистрацию уже существующих товаров понадобится 20 лет. Таким образом, производители не успеют завершить процедуру в срок, что может привести к дефициту на рынке медизделий. Кроме того, им придется отказаться от новых проектов и поднять цены из-за дополнительных расходов на перерегистрацию, вследствие чего увеличатся расходы частных и государственных клиник.
Ассоциация «Медицинские ресурсы» направила обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложила отказаться от процедуры перерегистрации и заменить ее признанием национальных регистрационных удостоверений в странах-членах ЕАЭС. Аналогичные письма объединение уже направляло в Минздрав, Росздравнадзор и Минэкономики. Издание отмечает, что ведомства согласились с доводами производителей и поддержали их инициативу, однако поправки в соответствующий проект документа пока не внесли.
К медицинским изделиям относят любые устройства, которые применяются для диагностики, профилактики или лечения различных заболеваний. Это техника, инструменты, имплантаты, расходные материалы, приборы и другие товары. Объем рынка медизделий в России составляет 255 миллиардов рублей.
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