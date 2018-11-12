В США заметили усилия России по дедолларизации экономики

Американское издание The Wall Street Journal отмечает, что усилия России по уменьшению зависимости своей экономики от доллара принесли первые результаты.

Издание отмечает, что Россия присоединилась к растущему списку стран, которые решили дать отпор гегемонии американской валюты, передает ТАСС

«Так называемая дедолларизация, которую поддерживают президент Владимир Путин и российский Центробанк, должна помочь смягчить удар, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему», — говорится в статье.

Так, согласно приведенным изданием оценкам, «доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках упала в сентябре этого года до 26% с пикового показателя на уровне 37%, имевшего место в 2016 году», а «доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году».

Об этом же свидетельствует быстро развивающаяся торговля между России с Китаем, в которой доля расчетов в рублях и юанях в течение четырех лет увеличилась почти в четыре раза, до 19%, говорится в статье.

«Российские официальные лица также предлагали применять национальные валюты в торговле нефтью с такими странами, как Иран и Турция, однако усилия на этом направлении пока принесли мало результатов», — отмечается в публикации.

Вместе с тем автор статьи считает, что России будет чрезвычайно трудно полностью отказаться от доллара, так как страна в значительной мере полагается на экспорт нефти и газа.