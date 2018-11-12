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В США заметили усилия России по дедолларизации
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В США заметили усилия России по дедолларизации экономики 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Американское издание The Wall Street Journal отмечает, что усилия России по уменьшению зависимости своей экономики от доллара принесли первые результаты.
Издание отмечает, что Россия присоединилась к растущему списку стран, которые решили дать отпор гегемонии американской валюты, передает ТАСС.
«Так называемая дедолларизация, которую поддерживают президент Владимир Путин и российский Центробанк, должна помочь смягчить удар, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему», — говорится в статье.
Так, согласно приведенным изданием оценкам, «доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках упала в сентябре этого года до 26% с пикового показателя на уровне 37%, имевшего место в 2016 году», а «доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году».
Об этом же свидетельствует быстро развивающаяся торговля между России с Китаем, в которой доля расчетов в рублях и юанях в течение четырех лет увеличилась почти в четыре раза, до 19%, говорится в статье.
«Российские официальные лица также предлагали применять национальные валюты в торговле нефтью с такими странами, как Иран и Турция, однако усилия на этом направлении пока принесли мало результатов», — отмечается в публикации.
Вместе с тем автор статьи считает, что России будет чрезвычайно трудно полностью отказаться от доллара, так как страна в значительной мере полагается на экспорт нефти и газа.
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