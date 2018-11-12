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Названы лидирующие на теневом рынке обналички отрасли
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Банк России назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли 

Прайм + ещё 1 57 минут назад
Фото: ТАСС
Центральный банк Российской Федерации раскрыл данные о том, какие отрасли экономики страны формируют спрос на теневые финансовые услуги, пишет РБК.
По результатам первого полугодия этого года лидерами по потреблению теневых услуг являются строительная отрасль (доля составляет 30%) и оптово-розничная торговля (доля — 33%).
Далее идут сектор строительных и промышленных товаров (20% от общего объема спроса) и торговля товарами народного потребления — 13%.
Помимо этого достаточно ощутимое место занимает сектор услуг: услуги (помимо логистики) занимают 21% от рынка, логистические услуги 6%.
Банк России к теневым финансовым услугам относит "операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях".
О том, что строительный сектор всегда был самым крупным потребителем наличных средств, изданию заявил партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. "Это связано с тем, что в строительстве наиболее широко используется низкоквалифицированный труд, в том числе неофициально привлекаются трудовые мигранты. Кроме того, ни для кого не секрет, что строительная отрасль — одна из самых коррупционогенных", — пишет РБК.
"Торговля же держит пальму первенства по приданию незаконно полученным средствам, в основном наличным, вида законных поступлений", — добавляет издание.
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