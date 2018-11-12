ОПЕК+ может вновь пойти на сокращение добычи нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что полученные ОПЕК+ данные указывают на то, что участники соглашения могут вновь пойти на сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Как показал вчера технический анализ секретариата ОПЕК и технического комитета ОПЕК+… может возникнуть необходимость сокращения добычи с октябрьского уровня на примерно 1 млн баррелей в сутки», — сказал аль-Фалих.
При этом он добавил, что в прогнозах на стоимость нефти есть допущения и ситуация может измениться, поэтому необходимо выждать определённое время для окончательного решения по данному вопросу.
Как указывает Bloomberg, это мнение разделяют и другие члены соглашения, в частности, министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.
По его словам, чтобы предотвратить новый профицит, членам соглашения действительно может потребоваться сокращение уровня добычи.