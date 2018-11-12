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На Западе признали провальным план по изоляции России
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FT: Россию невозможно изолировать с помощью западных санкций 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Западные санкции были предназначены для изоляции России, однако риторика их разработчиков явно противоречит реальности — РФ успешно продает оружие и укрепляет альянсы. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете Financial Times.
Санкционный антироссийский режим Запада, впервые введенный в марте 2014 года, был "направлен на то, чтобы отрезать Москву от остального мира и изолировать ее жизненно важные отрасли, сделать международной парией, без друзей". Но подобные "попытки провалились", санкции "не достигли своей цели", констатирует издание, которое называет одним из самых ярких примеров этого продажу российской зенитной ракетной системы большей и средней дальности С-400 "Триумф" Индии и Китаю.
Все более "тесные дружеские связи с КНР предоставили Москве доступ к международным финансам, новые торговые возможности и больший дипломатический вес", отмечается в статье. Financial Times также обращает внимание на углубление РФ отношений "со множеством стран на Ближнем Востоке — от Турции до Израиля, от Саудовской Аравии до Ирана", расширение Москвой влияния в регионе на фоне продолжающихся колебаний Вашингтона.
Постоянный поток лидеров стран ЕС, "посещающих Кремль, прямые иностранные инвестиции европейских корпораций и продолжающийся спрос на российские нефть и газ входят в противоречие с воинственной риторикой из Брюсселя", отмечает издание. Великобритания — одна из "наиболее воинственно настроенных по отношению к Москве стран", однако британская нефтегазовая компания BP — один из самых крупных зарубежных инвесторов, который владеет в "Роснефти" 19,75% уставного капитала.
"Невозможно изолировать такую большую и важную страну, как Россия", — цитирует издание на условиях конфиденциальности исполнительного директора крупной международной энергетической компании.
Западные дипломаты в Москве "неофициально признают, что санкции не привели" к желаемому результату, добавляет газета.
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