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Россия приняла решение по кредиту Белоруссии
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Россия выделит Белоруссии кредит в 2019 году 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минск договорился с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия — заключение соответствующего соглашения, сообщил в понедельник глава минфина Белоруссии Максим Ермолович.
"Все в порядке, все решения приняты. Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российской стороны, ни со своей стороны", — сообщил Ермолович журналистам.
В октябре первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией.
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