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Эр-Рияд отреагировал на сообщения о ликвидации ОПЕК
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В Саудовской Аравии прокомментировали сообщения о ликвидации ОПЕК 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих прокомментировал сообщения о возможности ликвидации Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает РИА "Новости".
Издание The Wall Street Journal сообщало, что в стране анализируют результаты возможного распада ОПЕК. По словам министра, сейчас таких планов нет.
"Я могу заверить вас, что планов ликвидировать ОПЕК нет", — подчеркнул Халид аль-Фалих в ходе выступления на конференции ADIPEC.
Ранее в ОПЕК+ раскрыли позицию по наращиванию нефтедобычи в 2019 году.
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