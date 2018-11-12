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Трамп в отчаянии: Китай и Россия обыгрывают США
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Трамп в отчаянии: Китай и Россия обыгрывают США 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: ТАСС
Профицит внешней торговли России вырос на 63% за январь-сентябрь этого года. Высокие цены на нефть обеспечивают профицит бюджета и поддерживают относительную стабильность рубля. Главным торговым партнером РФ является КНР, экспорт в Китай вырос на 44%. Сам Пекин наращивает поставки своих товаров в США и положительное сальдо, несмотря на все усилия Дональда Трампа.
Профицит внешней торговли России составил $150 млрд за первые девять месяцев этого года, сообщила Федеральная таможенная служба. Это на 63% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.
Экспорт вырос на 27,8% до $327 млрд, импорт — на 8% до $177 млрд Главным экспортным товаром оставалась топливно-энергетическая продукция, ее доля в стоимостном объеме внешних поставок выросла с 61% до 64,6%. Этому способствовало увеличение и спроса на углеводороды, и их цены.
По данным Минфина РФ, стоимость барреля российского сорта Urals за январь-октябрь выросла в 1,4 раза, по сравнению с прошлым годом. Сейчас нефть Brent торгуется в районе $72 за баррель. «Бочка» отечественной нефти идет с традиционным дисконтом в $2-3.
Правительство снимает сливки с такой прекрасной конъюнктуры. Бюджет в этом году будет профицитным, а сумма дополнительных накоплений составит около 4 трлн руб.
Позитивным моментом для России является тот факт, что рост экспорта наблюдался по всем ключевым группам товаров — металлам, продовольствию, химической продукции, машинам и оборудованию и др.
Например, физические объемы экспорта мяса свежего и мороженного выросли на 59,8%, пшеницы — на 54,3%, грузовых автомобилей — на 4,8%, а легковых — на 3,7%. Хорошей новостью можно считать и тот факт, что снизились объемы поставок необработанных лесоматериалов на 6,4%, при этом увеличился экспорт фанеры (на 9,3%) и пиломатериалов (на 5,2%).
Покупает Россия за рубежом, как и прежде, в основном машины и оборудование — на них пришлось в январе-сентябре 41,2% импорта.
Примечательно, что торговля с США у России, несмотря на санкции, в январе-сентябре выросла на 8,5% до $18 млрд Америка является 6-й по размеру оборота торговым партнером РФ.
В торговле с Китаем у России солидный профицит, поскольку объемы экспорта растут быстрее импорта. По данным Главного таможенного управления КНР, которое 8 ноября опубликовали предварительные оценки уже за октябрь, за десять месяцев двусторонний торговый оборот вырос почти на треть до $87,2 млрд, экспорт увеличился на 44% (до $48 млрд), импорт же вырос только на 13% до ($39,3 млрд).
«В этом году мы почти наверняка выйдем на $100 млрд торгового оборота», — говорил российский президент Владимир Путин в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Там же он проводил переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем, а в неформальной обстановке главы государств угощались блинами с икрой и водкой.
Впрочем, даже взятие 100-миллиардной планки не сделает Россию ключевым торговым партнером Поднебесной. Там совсем другие лидеры — Япония, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам, Германия. А на первом месте — США.
Статистика свидетельствует, что, несмотря на введение США пошлин в отношении китайских товаров и ответных мер Пекина, торговый оборот между странами пока растет. Причем, темпы увеличения китайского экспорта в Штаты превышают объемы импорта, а значит распухает и торговый дефицит, который так не нравится Дональду Трампу.
За десять месяцев, по данным китайских таможенников, товарооборот КНР и Соединенных Штатов за 10 месяцев текущего года увеличился на 12% и составил $526,1 млрд
Китайский экспорт вырос на 13,3% до $392,1 млрд, импорт американских товаров — на 8,5% до $134 млрд Таким образом, у Штатов с Китаем отрицательное сальдо достигло $258,1 млрд
Отчасти рост хорошая динамика китайского экспорта может быть связана с ожиданиями бизнеса новых агрессивных действий Вашингтона в отношении Пекина. Сейчас пошлины повышены на 10-25% на товары общей стоимостью $200 млрд С нового года они могут еще вырасти и охватить всю номенклатуру поставок из КНР. Ответные меры китайских властей сейчас распространяются на американскую продукцию на $60 млрд, но, в случае продолжения торговой войны, они будут пропорционально расширены.
Пока переговоры между странами не дали позитивного результата. Дональд Трамп и его администрация атакуют Пекин по всем фронтам, обвиняя и во вмешательстве в выборы, и в шпионаже, в том числе промышленном, и в продолжающемся воровстве интеллектуальной собственности.
Сейчас все ждут личной встречи Трампа и Си Цзиньпина. Она должна пройти в рамках саммита «Большой двадцатки», который стартует 30 ноября в аргентинской столице Буэнос-Айресе.
В начале ноября они провели телефонный разговор и выразили готовность к сотрудничеству. «Я высоко ценю добрые отношения c вами, господин президент, готов провести нашу новую встречу во время саммита лидеров стран „Большой двадцатки“ в Аргентине, чтобы обстоятельно обсудить китайско-американские двусторонние отношения и другие важные вопросы», — заявил Си Цзиньпин.
«Надеюсь, что с обеих стороны будут приложены должные совместные усилия для полноценной подготовки нашей встречи», — ответил Трамп.
Просто идти на уступки Вашингтону Пекин не будет. Председатель КНР Си Цзиньпин 8 ноября на встрече с бывшим американским госсекретарем Генри Киссинджером подчеркнул, что США следует уважать права и справедливые интересы Китая, «основанные на самостоятельно избранном им пути развития, а также совместно с китайской стороной следовать навстречу друг другу и вместе отстаивать здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений».
«В последнее время в США значительно усилилась отрицательная риторика в отношении Китая, что заслуживает внимания. Китай твердо придерживается мирного пути развития, отдает все силы углублению китайско-американских отношений без конфликтов и противостояний на основе принципов взаимного уважения и обоюдной выгоды», — сказал Си Цзиньпин (цитата по ТАСС).
Американская пресса пишет, что США ждут от Китая конкретных предложений и уступок, но пока безрезультатно. Пока аналитики исходят из того, что никаких прорывов не будет.
Международное рейтинговое агентство Moody's 8 ноября понизило прогноз по темпам роста мировой экономики до 2,9% на 2019-2020 гг. В этом и прошлом году рост составлял 3,3%. Одной из проблем аналитики агентства называют торговую войну США с Китаем.
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