Россия подписала с Сингапуром соглашения на $1 млрд 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с сингапурскими компаниями соглашения на общую сумму более одного миллиарда долларов.
«РФПИ подписал соглашения на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Это инвестиции со стороны Сингапура в различные проекты в России», — заявил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он пояснил, что речь идёт, в том числе, и об инвестициях в химические проекты в Татарстане. Общие же инвестиции со стороны Сингапура в российский бизнес составляют более 17 миллиардов долларов.
Ранее News.ru писал, что в 2020–2021 годах рост инвестиций в России вряд ли превысит 3,2%. Такие данные следуют из отчёта международного рейтингового агентства S&P. Показатель будет достигнут на фоне ослабления денежно-кредитной политики, восстановления темпов банковского кредитования, а также государственных инвестиций в инфраструктурные проекты. В то же время Минэкономразвития России прогнозирует с 2020 года рост ежегодного объёма инвестиций на 6−7%.