Россия подписала с Сингапуром соглашения на $1 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с сингапурскими компаниями соглашения на общую сумму более одного миллиарда долларов.

«РФПИ подписал соглашения на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Это инвестиции со стороны Сингапура в различные проекты в России», — заявил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что речь идёт, в том числе, и об инвестициях в химические проекты в Татарстане. Общие же инвестиции со стороны Сингапура в российский бизнес составляют более 17 миллиардов долларов.