Ещё
Россия подписала с Сингапуром соглашения на $1 млрд
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
67.95
76.50
76.55
Прогноз
19.11 – 26.11
$
66.75
75.51
Индексы и котировки Brent
65.78
–1.11 Золото
1199.47
–0.12 РТС
1098.21
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1269
–0.0043
31.10
1.1311
13.11
08.11
04.11

Россия подписала с Сингапуром соглашения на $1 млрд 

News.ru + ещё 8 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с сингапурскими компаниями соглашения на общую сумму более одного миллиарда долларов.
«РФПИ подписал соглашения на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Это инвестиции со стороны Сингапура в различные проекты в России», — заявил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он пояснил, что речь идёт, в том числе, и об инвестициях в химические проекты в Татарстане. Общие же инвестиции со стороны Сингапура в российский бизнес составляют более 17 миллиардов долларов.
Ранее News.ru писал, что в 2020–2021 годах рост инвестиций в России вряд ли превысит 3,2%. Такие данные следуют из отчёта международного рейтингового агентства S&P. Показатель будет достигнут на фоне ослабления денежно-кредитной политики, восстановления темпов банковского кредитования, а также государственных инвестиций в инфраструктурные проекты. В то же время Минэкономразвития России прогнозирует с 2020 года рост ежегодного объёма инвестиций на 6−7%.
News.ru: последние новости
Орешкин заявил об устойчивости экономики РФ Путин призвал усмирить аппетиты нефтяников Конгресс США отложит принятие антироссийских санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ749
Лукашенко надеется уйти от России морем255
Америка расшатала нефтяной рынок126
На Украине начинается коммунальная катастрофа1427
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару146
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
01:52
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:26
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
00:59
Цена на нефть рухнула
Рынки Экономика
03:13
Одумайтесь, вам отключат газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение