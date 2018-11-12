ОПЕК+ заняла выжидательную позицию

ОПЕК+ занял выжидательную позицию

ОПЕК+ продолжит следить за поведением нефтяного рынка и сейчас вмешиваться в ситуацию картель не намерен. Таковы основные итоги заседания мониторингового комитета, завершившегося в Абу-Даби.

Эксперты ожидали, что участники переговоров примут решение рекомендовать сократить добычу нефти в следующем году. Однако комитет выбрал более осторожную позицию. Вместе с тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не исключил, что ситуация может сложиться таким образом, что альянсу потребуется сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки от показателей октября. При этом глава ведомства подчеркнул, что многое может поменяться.

«Если всё останется как есть, а такого почти точно не будет, так как рынок динамичен, то может возникнуть необходимость сокращения добычи с октябрьского уровня на примерно 1 млн баррелей», — сообщил аль-Фалих.

Выжидательная позиция очень выгодна сейчас, так как ситуация на нефтяном рынке может кардинально поменяться из-за отсутствия стабильности. Излишнее реагирование невыгодно, уверены в ОПЕК+. И даже такая неповоротливая структура, как альянс, учится быть более гибкой.

В то же время саудовский министр заверил, что планов ликвидировать ОПЕК нет. Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы ранее заявлял, что изучает возможные риски для рынка при ликвидации картеля. Конечно, комитет уже не является прежней организацией, способной контролировать рынок. Эти функции перешли к расширенному формату картеля — ОПЕК+. Как и в случае с G7 и G20 — «семёрка» явно потеряла былую мировую значимость и на передний план уже давно успели выйти совершенно другие региональные игроки.

Между тем определённые риски, безусловно, имеются и о них знают в ОПЕК+. Так, глава Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что июньское соглашение более неактуально, а в 2019 году можно столкнуться с угрозой переизбытка предложения на рынке. Необходима новая стратегия развития, однако какая — это открытый вопрос.

Во многом на переизбыток нефти повлияли более мягкие, чем предполагалось ранее, антииранские санкции. США, увеличив собственные запасы чёрного золота и разрешив некоторым странам покупать иранскую нефть, нанесли удар по ОПЕК+ и поступили в итоге весьма по-рыночному, продвигая собственные интересы. В свою очередь, в ОПЕК+ сделали ответный ход, решив не принимать никаких поспешных шагов.

«Ещё месяц назад настроения на рынке были, что будет дефицит предложения, и все говорили только о том, кто покроет дефицит. Стоило принять более мягкие санкции, — уже переизбыток на рынке», — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Пока что дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке в следующем году оценивают в объёме от 1 млн до 1,4 млн баррелей в сутки. Но именно из-за сложившихся неопределённостей прогноз может поменяться. В ноябре добыча нефти в России прогнозируется, по словам министра, на уровне чуть ниже показателей октября. Москва и впредь планирует действовать сообща, чтобы не допустить разбалансировки рынка.

Надежда на высокие цены

Как отметил ведущий аналитик Amarkets Артём Деев , встреча в Абу-Даби стала настоящим глотком воздуха для покупателей нефти, уже потерявших надежду на восстановление цен.

«Поскольку комитет по наблюдению за выполнением соглашения по ограничению добычи ОПЕК и стран вне-ОПЕК дал понять, что будет рекомендовать снизить добычу на 1 млн баррелей, стало ясно, что на рынке появился долгожданный фундаментальный позитив», — сказал Деев.

Собственно, на этом фоне котировки растут в понедельник, 12 ноября. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в январе растут по состоянию на 13.00 мск на $1,1, до $71,28, декабрьские фьючерсы WTI увеличиваются на $0,55, до $60,74.

Поддержку ценам оказали также и комментарии министра аль-Фалиха, сообщившего, что Саудовская Аравия в декабре планирует сократить экспорт нефти. На первый месяц зимы запланирована и новая встреча ОПЕК+, после которой (6 декабря) будет понятно, стоит ли ждать реального сокращения предложений в мире.

«Данного фундамента вполне достаточно для перехода инициативы к покупателям. Есть вероятность, что локальный позитив продолжит доминировать на рынке вплоть до конца ноября, благодаря чему стоимость Brent вполне может восстановиться до $75 за баррель», — отметил эксперт.

Курс на негатив

По мнению главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова , несмотря на то, что заявления саудовского и российского министров энергетики привели к росту цен на нефть на более чем 2%, пока на нефтяном рынке преобладает негативная тенденция.

Реальность сейчас такова — основные производители наращивают добычу нефти. Россия вышла на уровень добычи в 11,4 млн баррелей, а США вообще добывают рекордную величину — 11,6 млн, росла добыча и в Саудовской Аравии.

«На этом фоне приходит всё больше сигналов о замедлении экономики в Китае и еврозоне», — подчёркивает Богданов.

Дополнительным негативом для нефти служит и укрепление доллара. После заседания ФРС 8 ноября индекс доллара вырос до максимальных значений в этом году. При этом 12 ноября доллар продолжил своё триумфальное шествие вверх. Евро на фоне опасений относительно бюджетных разногласий в Италии и Еврокомиссии упал ниже отметки $1,13 впервые более чем за год.

Аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов считает, что рынок должен действовать с оглядкой на спекулятивные факторы, исходя из того, что рост стоимости барреля Brent выше, чем $73 не ожидается.

«Во-первых, реакция нефтетрейдеров с открытия торговой недели сразу была положительной. Новость уже учли. Мы наблюдали ценовой разрыв и подорожание барреля Brent на $1,5 к $71. Во-вторых, министерский мониторинговый комитет в Абу-Даби завершился в воскресенье без консенсуса о том, надо ли сокращать добычу в новом году», — сказал Удилов.

По его мнению, до 6 декабря максимальным ценовым уровнем станет отметка $73 за баррель Brent, а минимальным, к которому может сохраниться снижение — $65 за баррель.

Эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов считает, что для стабилизации нефтяного рынка страны-участницы ОПЕК и ОПЕК+ вынуждены сократить добычу нефти.

«В силу недавних событий вокруг Ирана и вопросов об ограничении экспорта иранской нефти, а также её компенсации другими участниками ОПЕК+, значительно снизились нефтяные котировки, что создало определённые риски, связанные с возможным обвалом цен на нефть», — пояснил Гасанов.

Очевидно, что ОПЕК в состоянии справиться со сланцевым шоком, поскольку производство сырой нефти в США увеличилось и в следующем году преодолеет 12-миллионный порог. При сохранении текущих условий и учёта внешних геополитических факторов, связанных с вопросом антииранских санкций, прогнозирует эксперт, ожидается возобновление роста нефтяных котировок до ценового уровня в $76 за баррель для марки Brent, и $64 для WTI.

В свою очередь, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко отметил, что анонсирование Саудовской Аравией сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки — достаточно немного относительно текущей активности производителей, однако для поддержания цен на текущем уровне этого вполне хватит.

«Более жёстких мер пока ожидать не стоит, так как никто из ОПЕК+ не намерен уступать свою долю агрессивным сланцевым компаниям из США. В ближайший недели сырьевой рынок будет достаточно волатильным из-за слухов и спекуляций в преддверии полугодового заседания ОПЕК в Вене», — сказал Мащенко.

Вероятнее всего, производители будут периодически поддерживать котировки вербальными интервенциями, из-за чего уровень в $70 за баррель может удержаться, говорит он, но ни о каком росте речи идти не может: дорожающий доллар оказывает давление на цены, а угроза снижения спроса со стороны КНР по-прежнему крайне актуальна.

Трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын склонен считать, что в ближайшей перспективе возможен дальнейшей рост цен на нефть WTI до $63 за баррель, Brent — до $73 за баррель. Не стоит забывать и про сезонность подорожания нефти, напоминает он, что также будет влиять на рост нефтяных котировок.