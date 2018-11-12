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Стала известна реакция США на меры РФ по доллару
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WSJ рассказал о реакции США на дедолларизацию экономики РФ 

Рамблер 39 минут назад
США расстроены сокращением зависимости России от доллара, пишет The Wall Street Journal.
Американское издание отмечает заметное сокращение долларовых вкладов частных лиц в банках и снижение экспортных доходов.
Усиление торговых отношений с Китаем способствует дедолларизации российской экономики. Показатели двусторонней торговли в рублях и юанях за последние четыре года увеличились почти в четыре раза.
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара
WSJ утверждает, что больше всего в США расстроены готовностью России к усилению санкций. Банк России предпринял ряд мер, призванные нейтрализовать эффект от санкций в отношении российского госдолга.
В частности, Банк России увеличил свои золотовалютные резервы и продал казначейские облигации США. Россия планирует увеличить число торговых сделок в рублях и готовит налоговые преференции для экспортеров, не использующих в расчетах доллар.
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