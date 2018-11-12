Стала известна реакция США на меры РФ по доллару

WSJ рассказал о реакции США на дедолларизацию экономики РФ

Американское издание отмечает заметное сокращение долларовых вкладов частных лиц в банках и снижение экспортных доходов.

Усиление торговых отношений с Китаем способствует дедолларизации российской экономики. Показатели двусторонней торговли в рублях и юанях за последние четыре года увеличились почти в четыре раза.

WSJ утверждает, что больше всего в США расстроены готовностью России к усилению санкций. Банк России предпринял ряд мер, призванные нейтрализовать эффект от санкций в отношении российского госдолга.

В частности, Банк России увеличил свои золотовалютные резервы и продал казначейские облигации США. Россия планирует увеличить число торговых сделок в рублях и готовит налоговые преференции для экспортеров, не использующих в расчетах доллар.