Стала известна реакция США на меры РФ по доллару

США расстроены сокращением зависимости России от доллара, пишет The Wall Street Journal.
Американское издание отмечает заметное сокращение долларовых вкладов частных лиц в банках и снижение экспортных доходов.
Усиление торговых отношений с Китаем способствует дедолларизации российской экономики. Показатели двусторонней торговли в рублях и юанях за последние четыре года увеличились почти в четыре раза.
WSJ утверждает, что больше всего в США расстроены готовностью России к усилению санкций. Банк России предпринял ряд мер, призванные нейтрализовать эффект от санкций в отношении российского госдолга.
В частности, Банк России увеличил свои золотовалютные резервы и продал казначейские облигации США. Россия планирует увеличить число торговых сделок в рублях и готовит налоговые преференции для экспортеров, не использующих в расчетах доллар.