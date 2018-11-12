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Чубайс спрогнозировал России отставание от Казахстана
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Чубайс спрогнозировал России отставание от Казахстана 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс полагает, что Россия обречена на отставание от стран уровня Греции, Казахстана и Турции, если власти страны не смогут решить фундаментальных проблем и резко нарастить темпы экономического роста, которых требует президент России Владимир Путин. Такое мнение Анатолий Чубайс выразил в интервью проекту «Сноб».
Чубайс рассказал, что текущие экономические тренды свидетельствуют о том, что Россия отстает не только от развитых стран, вроде США и европейских государств, но в скором времени будет отставать и от Греции, Казахстана и Турции. Он напомнил, что текущие темпы роста ВВП России оцениваются в 1,5-2 процента в год, в то время, как мировая экономика в среднем прибавляет 3,5 процента.
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«Не только от Европы или Штатов: через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции. Причем не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем «уложить» себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира», — уверен глава «Роснано».
Президент России в послании Федеральному собранию ранее ставил задачу выйти на темпы роста ВВП выше среднемировых, а также увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза уже к 2025 году. Чубайс отмечает, что для дсотижения этой задачи необходимо расти примерно на 6-7 процентов ВВП в год.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что в 2018 году российская экономика вырастет меньше, чем на один процент.
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