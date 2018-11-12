Потребителям разрешат подавать коллективные иски

Потребители смогут объединяться, чтобы призвать к судебному ответу крупные компании. Допустим, некая автомобильная компания выпустила в продажу крупную партию бракованных машин с общим недостатком. Расстроенным покупателям не придется судиться с ней поодиночке, можно прийти в суд вместе.

12 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, которая позволит расширить практику коллективных исков.

"Законопроект детально регламентирует процедуру подачи коллективного иска в гражданском и арбитражном процессе, — сообщил "РГ" член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев — Если требования однотипны, граждане смогут объединяться для защиты своих прав, в том числе прав потребителя. Это, с одной стороны, снизит нагрузку на суды, которым не придется рассматривать однотипные иски по делу, затронувшему права значительного числа граждан".

С другой стороны, по его словам, инициатива упростит гражданам защиту своих прав: не надо каждому индивидуально проходить судебную процедуру, достаточно подать коллективный иск. "Например, подать такой иск смогут жители дома, чьи права нарушила управляющая компания, — говорит Владимир Груздев. — Можно будет в рамках коллективного иска также оспаривать завышение тарифов, например, в топливной или энергетической сферах".

Законопроект особо оговаривает, что коллективные иски можно будет подавать по делам о защите прав потребителей, а также о возмещении вреда по спорам, вытекающим из антимонопольного законодательства и законодательства о государственном регулировании цен и тарифов. Еще одна новация: подавать иски в суд в защиту нарушенных прав потребителей сможет Роспотребнадзор

Застройщик сдал дом с недоделками, и жильцы объединились, чтобы через суд заставить исправить это На практике сегодня коллективные иски достаточно редки. Одними из первых подобную процедуру смогли испытать на себе управдомы и застройщики. Было несколько судебных процессов против застройщиков и управляющих компаний, где жильцы объединились и подали один иск от всех. В одном из дел жильцы пытались через суд заставить управляющую компанию сделать все, что она должна. Заменить окна, тамбуры дверей, провести ремонт крылец, установить электросчетчики и многое другое. Подготовленный проект, как надеются эксперты, снимет многие проблемные вопросы и позволит гражданам чаще объединяться для совместных процессов.