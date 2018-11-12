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SWIFT отключила от своей системы ЦБ Ирана
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SWIFT отключила от своей системы ЦБ Ирана 

РИА Новости + ещё 6 59 минут назад
Фото: AP Photo / Christian Weidemann, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Компания SWIFT уже отключила от своей системы центробанк и другие финансовые учреждения Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на замминистра финансов США Сигал Манделкер.
SWIFT неделю назад сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данным. Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее соучредителями являются 248 банков из 19 стран.
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