SWIFT отключила от своей системы ЦБ Ирана

Компания SWIFT уже отключила от своей системы центробанк и другие финансовые учреждения Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на замминистра финансов США Сигал Манделкер.

SWIFT неделю назад сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данным. Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее соучредителями являются 248 банков из 19 стран.