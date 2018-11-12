Украина и США объединяются против «Северного потока-2»

Украина и США договорились противодействовать «Северному потоку — 2»

Глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2", сообщила в понедельник пресс-служба МИД Украины по итогам встречи министров в Киеве.

В понедельник Перри заявил в Киеве, что США остаются противниками строительства трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", предназначенных для поставок российского газа в Европу.

Согласно сообщению, стороны договорились " в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2", который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность". В пресс-службе добавили, что Климкин и Перри также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, в частности, усиление энергетической независимости Украины.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.