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Украина и США объединяются против «Северного потока-2»
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Украина и США договорились противодействовать «Северному потоку — 2» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2", сообщила в понедельник пресс-служба МИД Украины по итогам встречи министров в Киеве.
В понедельник Перри заявил в Киеве, что США остаются противниками строительства трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", предназначенных для поставок российского газа в Европу.
Согласно сообщению, стороны договорились " в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2", который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность". В пресс-службе добавили, что Климкин и Перри также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, в частности, усиление энергетической независимости Украины.
Запад добивает Россию
"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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