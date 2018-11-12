Российской авиации предрекли многомиллиардные убытки

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует, что рост цен на керосин может обойтись российским авиакомпаниям в 75-80 миллиардов рублей дополнительных расходов по итогам 2018 года, передает Reuters

Отмечается, что цены на керосин стали расти вместе с ценами на нефть с середины 2017 года и достигли пика летом 2018 года. Так, в среднем по России стоимость топлива выросла почти на 13 процентов за два месяца — до 52,3 тысячи за тонну.

Общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на 40 процентов в первом полугодии 2018 года, при этом потребление керосина увеличилось лишь на семь процентов.