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Российской авиации предрекли многомиллиардные убытки
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Российской авиации предрекли многомиллиардные убытки 

Lenta.ru 1 час назад
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует, что рост цен на керосин может обойтись российским авиакомпаниям в 75-80 миллиардов рублей дополнительных расходов по итогам 2018 года, передает Reuters.
Отмечается, что цены на керосин стали расти вместе с ценами на нефть с середины 2017 года и достигли пика летом 2018 года. Так, в среднем по России стоимость топлива выросла почти на 13 процентов за два месяца — до 52,3 тысячи за тонну.
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Общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на 40 процентов в первом полугодии 2018 года, при этом потребление керосина увеличилось лишь на семь процентов.
«Картина очень тревожная. Мы надеемся, что системообразующие компании с трудом, но новый год переживут, громких падений не должно быть. Но равновесие у некоторых авиакомпаний стало более хрупким», — констатировал заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров.
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