Объем газа в ПХГ Украины сократился до 17 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины снизились до около 17 млрд кубометров, говорится в сообщении «Нафтогаза»

Украина начала отбор газа из ПХГ 7 ноября 2018 года. Запасы газа на начало отопительного сезона составляли 17,195 млрд кубометров. Таким образом, с начала отопительного сезона было отобрано около 200 млн кубометров.

«Объемы газа в украинских подземных газовых хранилищах за последнюю неделю уменьшились на 200 млн кубометров и на 14 ноября 2018 года составляли 17 млрд кубометров. Это на 300 млн кубометров или почти на 2% больше, чем на эту дату в прошлом году. При этом остатки газа в ПХГ все еще превышают уровень на начало отопительного сезона 2018-2019 годов», — говорится в сообщении.

Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что, по мнению компании, запасы газа в подземных хранилищах Украины в объеме 16 млрд кубометров являются достаточными для отопительного сезона.

В прошлом году отбор газа из ПХГ начался 24 октября 2017 года. Запасы газа страны на начало отопительного сезона составляли 16,974 млрд кубометров.

Технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины оценивается экспертами в 7—8 млрд кубометров.

Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. В настоящее время страна закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Также закачка газа в ПХГ осуществляется за счет собственной добычи.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины обеспечивают стабильные поставки российского газа в необходимых объемах в Европу: увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.