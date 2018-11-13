РФ предрекли важную роль в Европе

России предрекли роль главного поставщика газа в Европу до 2040 года

Несмотря на прогнозируемое значительное снижение спроса на голубое топливо в Европе, Россия в период до 2040 года останется основным поставщиком газа в ЕС , такую оценку опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА).

По оценке МЭА, спрос на газ в ЕС значительно снизится к середине 2020 годов и достигнет 408 млрд кубометров к 2040 году (на 16,4% меньше уровня 2017 года). После падения собственной добычи ЕС начнет наращивать импорт, этот показатель вырастет до 86% к 2025 году, передает РИА «Новости»

«Россия останется крупнейшим поставщиком газа в регионе и одним из наиболее дешевых, но это влияние должно ослабнуть на значительно более интегрированном европейском рынке газа, где покупатели будут иметь доступ к разным источникам газа», — сказано в тексте прогноза.

В базовом сценарии МЭА к 2040 году в целом спрос на газ в мире вырастет на 45% в сравнении с 2017 годом и составит 5,399 трлн кубометров. Основной рост ожидается в Китае и странах Ближнего Востока. В Индии, как ожидают эксперты, спрос на газ утроится, в странах Юго-Восточной Азии — увеличится в 1,7 раза.

Добыча газа в мире к 2040 году вырастет на 43% — до 5,399 трлн кубометров, причем сланцевый газ составит половину прироста, считают в МЭА.

Кроме того, МЭА считает, что нефтедобыча в России снизится к 2040 году на 0,8 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлогодней оценкой — до 9,4 млн баррелей в сутки (почти на 17,5% от уровня 2017 года в 11,4 млн баррелей).

Международное энергетическое агентство также повысило свою оценку по цене на нефть на 2025 год на 6% — до 88 долларов за баррель, на 2040 год — на 0,9%, до 112 долларов за баррель.

В середине сентября сообщалось, что европейские партнеры Газпрома запросили на следующие 10 лет такие объемы поставок газа, что они уже превышают возможности существующей инфраструктуры компании.