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Доллару спрогнозировали неуязвимость
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Доллару спрогнозировали неуязвимость 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Делать ставку на обвал американской валюты в ближайшие пять месяцев не стоит, считают опрошенные агентством Bloomberg аналитики. Они отмечают, что доллар, скорее всего, вернется в нисходящий тренд в 2019 году, что будет вызвано снижением темпов роста экономики США, однако вплоть до конца первого квартала 2019 года ждать этого не следует.
Аналитики уверены, что поддержку американской валюте окажут Федеральная резервная система (ФРС) США и пиковые показатели на рынке труда. Долларовый индекс Bloomberg находится на пике за последние 18 месяцев, поднявшись еще на 0,6 за торги 12 ноября, поэтому в ближайшее время доллар будет неуязвим для играющих против него трейдеров.
«Доллар близок к пиковым значениям. Однако в перспективе 6-12 месяцев все может обернуться в обратную сторону», — заявил аналитик Валентин Маринов из Credit Agricole, который считает именно монетарную политику ФРС США главным фактором поддержки доллара.
Кит Юкес из Societe Generale также видит поддержку доллару в позиции ФРС США и сильных показателях занятости. Коррекция американской валюты, по его мнению, состоится только в 2019 году. Аналогичной позиции придерживается Бен Рэндол из Bank of America, который называет замедление темпов роста экономики США главным фактором снижения. Вместе с тем он убежден, что европейские проблемы, а также Brexit могут, наоборот, помочь американской экономике укрепиться.
Маринов отмечает, что к концу 2019 года евро может укрепиться к доллару с текущих 1,13 доллара за единицу европейской валюты, до 1,26 доллара за евро, таким образом долларовый индекс вернется к своим значениям конца 2017 года.
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