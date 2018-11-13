Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2018 года

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет 2018 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году и увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП. Второе чтение планируется 20 ноября, сообщил на заседании Думы глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

"Законопроект не изменяет заложенную на текущий год бюджетную политику и подготовлен с учетом результатов исполнения бюджета за период с начала года, а также изменений прогнозных социально-экономических показателей РФ", — сообщил первый вице-премьер РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя документ депутатам.

По его словам, на параметры исполнения бюджета в текущем году повлияли изменения на мировых финансовых рынках, изменение цен на нефть и газ и "расширение санкционного давления на Россию".

Все это привело к охлаждению инвестиционного спроса и стало основной причиной "корректировки вниз ожидаемого в текущем году темпа роста ВВП", отметил глава Минфина

"Мы в прогнозе ожидаем динамику этого показателя на уровне 1,8%. При этом другой компонент внутреннего спроса, это потребительская активность, сохраняется на достаточно высоком уровне", — сказал Силуанов.

Алексей Кудрин. "Несмотря на существенный рост цены на нефть, почти в два раза с середины прошлого года, мы видим, что прогнозные темпы роста на этот год снижаются с 2,1% до 1,8%. Нефтегазовые доходы и внешне благоприятные конъюнктурные условия тем самым в этом году не помогли даже добиться того планового прогноза по экономическому росту", — заявил в свою очередь председатель Счетной палаты РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обратить внимание на то, что в ситуации усилившихся санкций правительство обеспечило рост экономики и профицитный бюджет.

"Это очень важно. Мы, почему-то, не обращаем внимание на это. Ведь, посмотрите, санкционная политика против нашей страны, она усиливается. И вместе с этим рост около 2% обеспечен, 2 триллиона почти профицит бюджета", — заявил Володин, обращаясь к представителям оппозицонных фракций, которые выступили с критикой бюджета.

Макаров в своем выступлении отметил необходимость создания комфортных условий для инвестиционной деятельности. Он напомнил, что в 2017 году инвестиции выросли на 4,4%, летом предполагалось, что в 2018 году рост составит больше 4,8%. "А на самом деле сейчас мы видим, исполнение будет 2,9%, то есть, мы падаем, темпы роста меньше чем те, которые мы предполагали летом", — отметил депутат.

"Если мы хотим иметь качественный и более серьезный экономический рост, мы должны понять, что это больше не зависит от цены на нефть и рассчитывать на нефтегазовые доходы не приходится. Мы обязаны создать комфортные условия для осуществления производственной инвестиционной деятельности, инвестиционный климат. Мы обязаны на самом деле обеспечивать доверие экономических агентов. Мы обязаны думать о производительности труда, но главное — это качество управления, как в государственном, так и в частном секторе", — считает глава бюджетного комитета.

О законопроекте

Документ, внесенный правительством РФ , увеличивает доходы бюджета в текущем году на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей (на 1,3% ВВП) — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей (18,7% ВВП) при росте нефтегазовых доходов на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей, ненефтегазовых — на 292,5 миллиарда рублей.

Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей (16,6% ВВП). Профицит бюджета составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП, что обусловлено ростом нефтегазовых доходов. При этом ненефтегазовый дефицит составит 6 триллионов 678,4 миллиарда рублей, или 6,6% ВВП. Основным источником финансирования дефицита в бюджете 2018 года указаны средства Фонда национального благосостояния в объеме около 1,1 триллиона рублей.

Помимо увеличения расходов перераспределяются средства от сложившейся экономии по отдельным направлениям в объеме 131,7 миллиарда рублей. Дополнительные доходы и сэкономленные деньги распределяются по отдельным направлениям. При этом большая часть средств направляется на межбюджетные трансферты (112,3 миллиарда рублей) и национальную экономику (83,6 миллиарда рублей). В то же время расходы на социальную политику сокращаются на 35 миллиардов рублей, на обслуживание государственного и муниципального долга — на 10 миллиардов рублей.

Законопроектом на 5 миллиардов рублей увеличивается резервный фонд президента РФ. По 20 миллиардов рублей направляется на докапитализацию Промсвязьбанка (для увеличения и создания устойчивых условий для компаний ОПК), Россельхозбанка (для сохранения темпов кредитования сельского хозяйства), Внешэкономбанка (на исполнение обязательств РФ по внешним заимствованиям).

Верхний предел государственного внутреннего долга на начало 2019 года сокращается на 459,3 миллиарда рублей до 9 триллионов 821,3 миллиарда рублей, внешнего — на 0, 2 миллиарда долларов до 61,7 миллиарда долларов (в евро, наоборот, увеличивается на 2,8 миллиарда евро до 52,3 миллиарда евро).