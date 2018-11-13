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S&P спрогнозировало снижение цен на нефть
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S&P ожидает снижение цен на нефть в течение года 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует существенное снижение цен на нефть в ближайшие 12 месяцев, но не ниже $40 за баррель. Такое мнение высказал директор группы "суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Карен Варапетов в рамках конференции, организованной рейтинговым агентством.
"В ближайшие 12 месяцев будет существенное снижение цен на нефть. Наши официальные прогнозы ожидают снижение цен на нефть, но оно не будет резким и значительным. То есть мы не говорим об уровнях цены на нефть ниже $40 за баррель", — сказал он.
Варапетов добавил, что если снижение цен на нефть будет сопровождаться ужесточением санкций, то это может оказать "серьезное макроэкономистское влияние, в том числе оказать давление на рейтинг".
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в докладе "Перспективы развития мировой экономики" также прогнозировал снижение цен на нефть. По мнению МВФ, цена на нефть может опуститься до $68,78 за баррель в 2019 г. и до $60 за баррель в 2023 году.
Минэкономразвития РФ в базовый сценарий закладывает постепенное снижение цен на нефть Urals до $63,4 за баррель в среднем за 2019 году, $59,7 за баррель в 2020 году и $57,9 за баррель в 2021 году.
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