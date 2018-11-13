В США рассказали о «множестве инструментов» для остановки «Северного потока — 2»

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. / ТАСС /. США имеют большой набор инструментов, чтобы остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2", но пока не намерены их называть. Об этом заявил во вторник журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондленд.

"У нас есть много инструментов, и мы еще не использовали их все, чтобы затормозить строительство "Северного потока — 2". Мы полагаем, что оппозиция "Северному потоку — 2" в ЕС растет, поскольку европейцы все активнее считают, что зависимость от российской энергии — это нехорошее геополитическое решение", — сказал постпред.

Он заявил, что США "не хотят, чтобы у кого-то газ отключился зимой из-за геополитического кризиса". Постпред пояснил, что Вашингтон поступает так не из любви к европейцам, а потому, что, "когда страны ЕС уязвимы, США тоже уязвимы". Он пригрозил странам Евросоюза, что, "если ЕС не примет эту логику, президент США может использовать множество других инструментов". "Я не буду сейчас их перечислять, чтобы затормозить и остановить этот проект", — добавил Сондленд.