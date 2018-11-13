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«У США есть средства для остановки „Северного потока-2“»
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Посол США заявил о наличии средств для остановки «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
США располагают средствами, чтобы затормозить реализацию проекта "Северный поток-2", который делает Европу, а значит и США, уязвимыми, заявил во вторник посол США при ЕС Гордон Сондленд.
По словам посла США при ЕС, проект является геополитическим и поставит Европу в уязвимое положение.
"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса. Мы не хотим, чтобы европейцы оказались этой ситуации", — пояснил он позицию Вашингтона в отношении проекта, выступая в Брюсселе.
"Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект", — заявил Сондленд.
По его словам, у США "есть много инструментов".
"Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию", — добавил Сондленд, отметив, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.
"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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