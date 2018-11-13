В России значительно подорожал авиакеросин

В «Аэрофлоте» сообщили о значительном росте цен на авиакеросин

Виталий Савельев. В 2018 году авиакеросин в России подорожал на 35%, сообщил гендиректор ПАО «Аэрофлот»

«Подорожание керосина на рынке в этом году по отношению к прошлому году составило 35%. «Аэрофлот» потерял выпадающих доходов в этом году только по керосину 32,8 млрд рублей. Это наши ожидания по году», — цитирует ТАСС выступление Савельева на заседании внутрифракционной группы «Единой России».

Кроме того, по его словам, на выпадающих доходах также отразилось из изменение курса рубля.

«Более 50% платежей «Аэрофлота» — это валютные платежи. Что дала девальвация? Выпадающие (доходы) еще 22 млрд рублей. Таким образом, у нас почти 55 млрд рублей выпадающих доходов», — уточнил он.

В то же время «Аэрофлот» не планирует увеличивать стоимость билетов по «плоским» тарифам — программе, позволяющей летать по России экономическим классом по единым фиксированным тарифам.

Савельев рассказал, что «Аэрофлот» рассматривает возможность открытия рейсов в Сирию в марте следующего года.

«Мы изучаем этот вопрос. Прежде всего, должен быть спрос. Одно дело — пожелание, что мы готовы, другое дело, что люди готовы лететь», — пояснил он.

Напомним, в июле стало известно, что авиакомпании начали увеличивать стоимость билетов в связи с весенним скачком цен на керосин.