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В России значительно подорожал авиакеросин
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В «Аэрофлоте» сообщили о значительном росте цен на авиакеросин 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году авиакеросин в России подорожал на 35%, сообщил гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.
«Подорожание керосина на рынке в этом году по отношению к прошлому году составило 35%. «Аэрофлот» потерял выпадающих доходов в этом году только по керосину 32,8 млрд рублей. Это наши ожидания по году», — цитирует ТАСС выступление Савельева на заседании внутрифракционной группы «Единой России».
Кроме того, по его словам, на выпадающих доходах также отразилось из изменение курса рубля.
«Более 50% платежей «Аэрофлота» — это валютные платежи. Что дала девальвация? Выпадающие (доходы) еще 22 млрд рублей. Таким образом, у нас почти 55 млрд рублей выпадающих доходов», — уточнил он.
В то же время «Аэрофлот» не планирует увеличивать стоимость билетов по «плоским» тарифам — программе, позволяющей летать по России экономическим классом по единым фиксированным тарифам.
Савельев рассказал, что «Аэрофлот» рассматривает возможность открытия рейсов в Сирию в марте следующего года.
«Мы изучаем этот вопрос. Прежде всего, должен быть спрос. Одно дело — пожелание, что мы готовы, другое дело, что люди готовы лететь», — пояснил он.
Напомним, в июле стало известно, что авиакомпании начали увеличивать стоимость билетов в связи с весенним скачком цен на керосин.
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