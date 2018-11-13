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Медведев рассказал, без чего не сможет обойтись экономика
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Медведев: современная экономика не сможет обойтись без металлургии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей на открытии 24-й международной промышленной выставки "Металл-Экспо 2018", отметив значение металлургии, машиностроения и металлообработки в современной экономике, сообщается на сайте кабинета министров.
Международная промышленная выставка "Металл-Экспо" проходит на ВДНХ в Москве 13–16 ноября.
"Металл для человечества всегда был символом прогресса, знаком с перехода цивилизации из "каменного века" на совершенно другой уровень развития. Это справедливо и в нашу эпоху, когда в производстве используются синтетические материалы и новейшие цифровые технологии. Продукция металлургии, машиностроения и металлообработки — то, без чего не могут и не смогут обойтись все без исключения отрасли современной экономики", — говорится в приветствии.
Глава правительства отметил, что значительную часть выставки занимает именно российское оборудование, созданное по инновационным технологиям. Оно активно применяется в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, во многих инфраструктурных проектах, от которых зависят экономический рост и качество жизни людей.
"Без вашей продукции, в частности, было бы невозможно возведение Крымского моста, объектов для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", — добавил Медведев.
Он пожелал участникам насыщенных дискуссий и результативной работы.
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