Медведев рассказал, без чего не сможет обойтись экономика

Медведев: современная экономика не сможет обойтись без металлургии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей на открытии 24-й международной промышленной выставки "Металл-Экспо 2018", отметив значение металлургии, машиностроения и металлообработки в современной экономике, сообщается на сайте кабинета министров.

Международная промышленная выставка "Металл-Экспо" проходит на ВДНХ в Москве 13–16 ноября.

"Металл для человечества всегда был символом прогресса, знаком с перехода цивилизации из "каменного века" на совершенно другой уровень развития. Это справедливо и в нашу эпоху, когда в производстве используются синтетические материалы и новейшие цифровые технологии. Продукция металлургии, машиностроения и металлообработки — то, без чего не могут и не смогут обойтись все без исключения отрасли современной экономики", — говорится в приветствии.

Глава правительства отметил, что значительную часть выставки занимает именно российское оборудование, созданное по инновационным технологиям. Оно активно применяется в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, во многих инфраструктурных проектах, от которых зависят экономический рост и качество жизни людей.

"Без вашей продукции, в частности, было бы невозможно возведение Крымского моста, объектов для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", — добавил Медведев.

Он пожелал участникам насыщенных дискуссий и результативной работы.