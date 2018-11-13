Кремль прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя ситуацию с ценами на топливо в России, назвал её гибкой и выразил уверенность, что правительство будет реагировать. «Вы знаете, что концептуально ситуация была вчера обозначена на встрече президента с правительством. Был доклад вице-премьера Козака. Это концептуальная, скажем так, картина. А всё остальное — это рабочие моменты. Безусловно, ситуация, она гибкая и, конечно, мы не сомневаемся, правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал он. Таким образом он ответил на вопрос о недовольстве владельцев независимых АЗС параметрами соглашения с нефтяниками о заморозке цен на нефтепродукты. 12 ноября Дмитрий Козак доложил главе государства Владимиру Путину о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в стране. Путин отметил необходимость регулирования этого рынка.