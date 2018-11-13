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Кремль прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
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В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо в России 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с ценами на топливо в России, назвал её гибкой и выразил уверенность, что правительство будет реагировать.
«Вы знаете, что концептуально ситуация была вчера обозначена на встрече президента с правительством. Был доклад вице-премьера Козака. Это концептуальная, скажем так, картина. А всё остальное — это рабочие моменты. Безусловно, ситуация, она гибкая и, конечно, мы не сомневаемся, правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о недовольстве владельцев независимых АЗС параметрами соглашения с нефтяниками о заморозке цен на нефтепродукты.
12 ноября Дмитрий Козак доложил главе государства Владимиру Путину о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в стране.
Путин отметил необходимость регулирования этого рынка.
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