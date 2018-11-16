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США снова понадобился российский СПГ
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СМИ: США может снова понадобиться российский СПГ 

Вести Экономика + ещё 19 1 час назад
Фото: НОВАТЭК
Холода и низкий уровень запасов в подземных хранилищах газа в США двигают вверх спрос и цены. Производителям невыгодно отправлять сырье за рубеж. Напротив, американский рынок вновь становится привлекательным для российских поставщиков.
Поставки российского сжиженного природного газа в Соединенные штаты снова становятся выгодными, сообщает «Коммерсант». За неделю фьючерс на индекс Henry hub с поставкой через месяц прибавил в цене 44%, дойдя 14 ноября до $125 за 1 тыс. кубометров. Последний раз такого уровня оптовые цены в США достигали летом 2014 года. При этом по данным американского Минэнерго, стоимость газа для потребителей в Бостоне 15 ноября выросла до $10,55 за MBTU.
Рост цен связывают с холодами в северо-восточной части страны и самыми низкими за десятилетие запасами газа в хранилищах. Запасы в начале отопительного сезона составили только 90,5 млрд кубометров. Это на 15% ниже прошлогоднего показателя. Нынешний объем запасов — минимальный с 2005 года.
Американский Минэнерго объясняет ситуацию высоким отбором топлива из хранилищ прошлой зимой. И за лето местные компании, даже нарастив добычу на 12%, не смогли заполнить резервуары нужным объемом сырья. При текущих ценах американским поставщикам нет смысла отправлять газ на экспорт — рентабельность отгрузок будет практически нулевая.
При этом растущий спрос делает рынок США привлекательным и для поставщиков из других стран, в том числе и для российского Новатэка. В прошлом году компания уже поставляла СПГ в Соединенные штаты через трейдерское подразделение французской Engie.
По информации издания, на днях НОВАТЭК проведет первую перевалку «борт-о-борт» в Северной Норвегии с ледового танкера Arc7 “Владимир Русанов” на обычный танкер «Псков». Пункт назначения этого судна еще не выбран. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что маржа при продаже этого груза в Соединенные штаты по текущим ценам будет выше, чем при отправке СПГ в Западную или Южную Европу. Причем танкер может дойти до Бостона всего за 8 дней. По мнению экспертов, если сделка будет заключена, она снова будет осуществляться при посредничестве трейдера, как и прошлой зимой.
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