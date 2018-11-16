США снова понадобился российский СПГ

СМИ: США может снова понадобиться российский СПГ

Холода и низкий уровень запасов в подземных хранилищах газа в США двигают вверх спрос и цены. Производителям невыгодно отправлять сырье за рубеж. Напротив, американский рынок вновь становится привлекательным для российских поставщиков.

Поставки российского сжиженного природного газа в Соединенные штаты снова становятся выгодными, сообщает «Коммерсант». За неделю фьючерс на индекс Henry hub с поставкой через месяц прибавил в цене 44%, дойдя 14 ноября до $125 за 1 тыс. кубометров. Последний раз такого уровня оптовые цены в США достигали летом 2014 года. При этом по данным американского Минэнерго , стоимость газа для потребителей в Бостоне 15 ноября выросла до $10,55 за MBTU.

Рост цен связывают с холодами в северо-восточной части страны и самыми низкими за десятилетие запасами газа в хранилищах. Запасы в начале отопительного сезона составили только 90,5 млрд кубометров. Это на 15% ниже прошлогоднего показателя. Нынешний объем запасов — минимальный с 2005 года.

Американский Минэнерго объясняет ситуацию высоким отбором топлива из хранилищ прошлой зимой. И за лето местные компании, даже нарастив добычу на 12%, не смогли заполнить резервуары нужным объемом сырья. При текущих ценах американским поставщикам нет смысла отправлять газ на экспорт — рентабельность отгрузок будет практически нулевая.

При этом растущий спрос делает рынок США привлекательным и для поставщиков из других стран, в том числе и для российского Новатэка . В прошлом году компания уже поставляла СПГ в Соединенные штаты через трейдерское подразделение французской Engie.