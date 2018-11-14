В Кремле оценили ситуацию с оттоком капитала из России

В Кремле прокомментировали ситуацию с оттоком капитала из России

Макроэкономическая ситуация в России стабильна, на смену оттоку капитала придет приток, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя предварительные данные Центробанка

В соответствии с предварительными данными Банка России, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов.