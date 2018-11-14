Кремль открестился от «поворота на Восток»

Песков: РФ не делает «поворота на Восток», западные инвесторы тоже важны для страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что Россия выполняет "поворот на Восток", западные инвесторы по-прежнему важны для страны.

"Нельзя говорить о том, что западные инвесторы уходят из России, — подчеркнул он в интервью телеканалу "Дождь". — Я абсолютно не сторонник говорить о том, что Россия выполняет какой-то дрифт на Восток, поворот на Восток".

Песков заметил, что слова о "повороте на Восток" произносили политологи, тогда как "ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество с другими странами", в том числе с государствами Европы. "Важны и деловые отношения с США", — добавил представитель Кремля. "Развиваться можно только в разных направлениях, какие-то повороты только в одну сторону приведут к тому, что будут сужаться наши возможности", — уверен он.