Конгрессу США пока не до России. Комментарий Георгия Бовта

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Конгрессе США , включая ряд сенаторов и их помощников, сообщило, что новый закон о санкциях против России, скорее всего, не будет принят до конца этого года, поскольку законодатели заняты другими вопросами — формированием бюджета и расходами на содержание правительства, назначениями в судебной власти и принятием более неотложных законов. Можно ли считать, что теперь конгрессовское законодательство об антироссийских санкциях откладывается на неопределенный срок? Об этом — в комментарии Георгия Бовта

На рассмотрении конгресса сейчас находятся два законопроекта о санкциях. Им дали ход сразу после саммита Владимира Путина Дональда Трампа в Хельсинки, результаты которого возмутили американский истеблишмент.

Есть сенатский законопроект S.2313, известный как DETER Act («Закон о защите выборов от угроз путем проведения красной черты»). Английская аббревиатура названия билля — DETER — созвучна слову «сдерживать». Его внесли демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио

Проект предусматривает запрет долларовых транзакций с российскими госбанками, арест счетов российских энергетических компаний вроде «Газпрома» «Роснефти» , запрет на обращение новых эмиссий государственного долга. Предполагалось, что санкции вводятся автоматически через 30 дней после доклада спецслужб о попытках вмешательства в американские выборы. Впрочем, уже ряд положений этого законопроекта воспринимались как чрезмерно жесткие, их сравнивали с «тактическим ядерным оружием». К тому же прописанный режим введения санкций оставлял в стороне Белый дом и Госдепартамент

Другой сенатский законопроект S.3336, внесенный двухпартийной группой во главе с Линдси Грэмом и Бобом Менендесом, также предусматривает санкции в отношении новых эмиссий государственного долга, блокировку счетов и транзакций государственных российских банков, персональные санкции против политиков и олигархов, близких к Владимиру Путину, а заодно запрет на любые инвестиции в российские энергетические проекты.

Считалось, что именно второй законопроект, прозванный «адскими санкциями», имел больше шансов на прохождение. В начале осени сенаторы, принимающие непосредственное участие в работе над этим биллем, предупредили своих помощников, чтобы те не уходили в отпуск осенью на время избирательной кампании, а были готовы напряженно работать над текстом. Однако затем стало ясно, что до промежуточных выборов принять его все равно не успеют. По нему не было проведено ни одного слушания.

Теперь же принять закон до нового года мешает напряженная повестка работы уходящего конгресса. И, видимо, не только это. Похоже, пыл сторонников санкционного давления на Россию несколько поугас, и они решили пока дать исполнительной власти право солировать, как это, собственно, всегда и было раньше в российско-американских отношениях, предоставив ей инициативу как введения санкций, так и проявления гибкости в практическом воплощении в жизнь тех или иных санкционных положений.

Судя по всему, есть также негласная договоренность между Белым домом и сенатом — а именно сенат традиционно имеет приоритет во внешнеполитических вопросах в конгрессе — о том, чтобы дать Трампу возможность провести двустороннюю встречу с Путиным во время саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в конце ноября. В зависимости от результатов этой встречи и главным образом их восприятия в Вашингтоне конгресс нового созыва будет принимать решение по санкциям — или вовсе отложит эти законопроекты в долгий ящик, удовлетворившись вторым пакетом так называемых химических санкций, увязанных с делом об отравлении Скрипалей. Его подготовку Госдепартамент начал неделю назад. Этот пакет вводится исключительно решением Белого дома.

Возможно, тот самый DETER Act, предусматривающий наказание за вмешательство в выборы, будет вообще похоронен, поскольку в связи с только что прошедшими промежуточными выборами не было какого-то уж громкого скандала вокруг некоего российского вмешательства. В крайнем случае, говорит глава комитета по международным отношениям сената Боб Коркер , если такое вмешательство проявится, конгресс всегда может вернуться к этому законопроекту.

В целом же у подавляющего большинства законодателей сохраняется недовольство тем, как администрация Трампа проводит санкционную политику в отношении России: она видится все еще слишком мягкой. Однако стремление в очередной раз наказать Москву в настоящий момент не главный приоритет работы законодателей. Учитывая скверный характер нынешних российско-американских отношений, даже это можно считать хорошей новостью.