Орешкин прокомментировал падение нефти

Орешкин назвал макроэкономическую ситуацию в РФ устойчивой, несмотря на падение нефти

Максим Орешкин. Колебания цен на нефть и выплаты российских компаний и банков по внешнему долгу добавляют нервозности, но экономика РФ и финансовый рынок более устойчивы, чем в 2014 году, считает глава Минэкономразвития РФ

Он провел параллель с 2014 годом, когда также шел процесс погашения долгов, который серьезно влиял на финансовые рынки.

"Сейчас мы видим одновременно и резкое падение краткосрочных цен на нефть, мы видим сокращение внешней задолженности — все это в целом добавляет нервозности для рынков, но по сравнению с 2014 годом, при том, что можно в определенной степени проводить параллели с этими ситуациями, финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах саммита АСЕАН.

Министр отметил, что устойчивости российской экономики способствовали те макроэкономические структурные реформы, которые были сделаны на базе опыта, в том числе 2014 года.

"Наша задача последние несколько лет была создать такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам. Цены на нефть на 25% упали, а ситуация остается устойчивой", — подчеркнул Орешкин.

Цены на нефть 13 ноября обвалились на 7-8% и в среду утром продолжили снижаться. По мнению ряда экспертов, цены, скорее всего, будут падать до декабря.

Орешкин также отметил, что новые инвесторы в период волатильности, как правило, берут паузу, однако в следующий период стабильности в Россию придет волна новых инвесторов.

"Понятно, что в любой период волатильности новые инвесторы, те, кто еще не работает на российском рынке, они всегда берут паузу, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, не торопятся таких стратегических решений принимать при волатильности. Соответственно, в следующий период стабильности мы увидим следующую волну прихода новых инвесторов", — сказал министр.

При этом он отметил, что те компании, которые уже работают в России, продолжают реинвестировать свою прибыль.