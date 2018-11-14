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Новак заявил о снижении добычи нефти в России
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Новак заявил о снижении добычи нефти в России 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суточная добыча нефти в России в ноябре снизилась на 20 тысяч баррелей по сравнению с прошлым месяцем. Во многом это связано с сезонным фактором — зимой спрос на нефть традиционно меньше. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
«В ноябре за эти 14 дней у нас средняя добыча на 20 тыс. баррелей меньше, чем в октябре. Россия не наращивает, более того — идёт корректировка добычи», — цитирует ТАСС Александра Новака.
Министр предположил, что объём добычи в ноябре сохранится на уровне октября либо будет чуть меньше.
«Это нормальный процесс. Такие колебания возможны, они связаны, в том числе, и с ремонтными программами, есть и сезонный фактор — зимний период», — сказал чиновник.
Новак пояснил, что зимой традиционно спрос на нефть снижается и возможен профицит предложения. Летом же ситуация меняется — потребление растёт и иногда даже наблюдается дефицит на этом рынке.
Он добавил, что средняя цена нефти сейчас формируется на уровне $70 за баррель.
Ранее News.ru писал, что стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 14 ноября. Так, цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:56 мск уменьшилась на $0,34, до $65,13 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $55,27 (-0,42 доллара).
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