ЦБ сообщил о последствиях повышения НДС

Ужесточение внешних условий и повышение НДС приведут к замедлению экономического роста в первом квартале 2019 г., но в рецессию экономика не войдет, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин в интервью «Интерфаксу».
«На среднесрочном горизонте изменение НДС и другие налоговые новации в сочетании с решениями в области госрасходов нейтральны с точки зрения бюджетного импульса для экономики, — сказал Заботкин. — Наверное, в первые месяцы следующего года, в период, когда происходит подстройка системы под изменившиеся условия, это отразится на росте. Более слабая динамика в первом квартале несколько опускает цифры по году в целом. Дальше экономика возвращается к потенциальному росту».
Отвечая на вопрос, видит ли ЦБ риски рецессии в первой половине 2019 г., Заботкин подчеркнул, что « [экономический] рост будет».
«В базовом сценарии мы видим рост по всем компонентам ВВП. Прогноз по экспорту пересмотрен вверх — во многом за счет добывающего сектора, но и остальные экспортные сектора тоже чувствуют себя неплохо», — заключил Заботкин.
Ранее Минэкономразвития констатировало, что из-за повышения НДС следующий год «будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики». Ведомство прогнозирует замедление роста ВВП с 1,8% в 2018 г. до 1,3% в 2019 г., а также спад инвестиций и временное пиковое ускорение инфляции в I квартале до 4,5-5% с ее последующим сокращением до 3,4% к концу года. ЦБ констатировал, что повышение НДС может оказать «небольшое сдерживающее влияние» на деловую активность и оценивал вклад роста налога в инфляцию в 1 процентный пункт.