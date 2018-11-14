ЦБ сообщил о последствиях повышения НДС для экономики

Ужесточение внешних условий и повышение НДС приведут к замедлению экономического роста в первом квартале 2019 г., но в рецессию экономика не войдет, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин в интервью «Интерфаксу»

«На среднесрочном горизонте изменение НДС и другие налоговые новации в сочетании с решениями в области госрасходов нейтральны с точки зрения бюджетного импульса для экономики, — сказал Заботкин. — Наверное, в первые месяцы следующего года, в период, когда происходит подстройка системы под изменившиеся условия, это отразится на росте. Более слабая динамика в первом квартале несколько опускает цифры по году в целом. Дальше экономика возвращается к потенциальному росту».

Отвечая на вопрос, видит ли ЦБ риски рецессии в первой половине 2019 г., Заботкин подчеркнул, что « [экономический] рост будет».

«В базовом сценарии мы видим рост по всем компонентам ВВП. Прогноз по экспорту пересмотрен вверх — во многом за счет добывающего сектора, но и остальные экспортные сектора тоже чувствуют себя неплохо», — заключил Заботкин.