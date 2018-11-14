Бюджет-2019: поправки приняты, денег больше нет

Госдума утвердила во втором чтении основной документ, по которому будет жить Россия следующие три года. Речь идет о федеральном бюджете на 2019-2021 гг. Бюджет будет профицитным, но практически все депутатские поправки о дополнительных расходах были отклонены.

Во втором чтении проект бюджета на 2019-2021 годы в целом почти не претерпел изменений.

Бюджет оказался принят в довольно сжатые сроки — всего за четыре часа обсуждения. На защиту своих предложений в Госдуме правительство выделило минимальные силы — в заседании принимали участие только первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и его заместитель Татьяна Нестеренко

Во втором чтении у депутатов была возможность только перераспределить средства между отдельными расходными статьями или найти дополнительные источники в резервном фонде правительства.

Всего к заседанию было представлено почти 700 поправок — предупредил в самом начале заседания Вячеслав Володин . Среди них комитетом по бюджету заранее были подготовлены 450, рекомендованные к принятию и список из 179 поправок, рекомендованных комитетом к отклонению.

Эти изменения касались самого важного для лоббистов предмета — перераспределения конкретных сумм расходов. Дискуссий о характере экономической или бюджетной политики правительства на этом заседании никто не устраивал.

Среди заранее одобренных поправок — 445 были сделаны от имени правительства. Депутатские поправки в этот список попали минимально. Их было всего 5 пять, а авторами был председатель парламента Вячеслав Володин (одна поправка) и Андрей Макаров — его авторство указано во всех пяти поправках, заранее одобренных комитетом. Этот список детальному разбору на заседании не подвергался. Эти поправки депутаты поддержали «в целом» и больше к ним не возвращались.

На этом можно было бы заседание и закрыть, но большая часть времени потребовалась на выяснение деталей по части заранее не утвержденных профильным комитетом поправок.

ЛДПР и Предложений правительства среди них не было. Зато часть из них депутаты потребовали обсудить не списком, а по отдельности. Среди возмущавшихся оказались фракции, которые и так в Госдуме находятся в меньшинстве — коммунисты «Справедливая Россия» . Это обсуждение модерировал с трибуны Андрей Макаров.

Он отметил, что профицит всегда вызывает непреодолимое желание увеличить расходы. Например, предлагалось выделить дополнительно 13,1 млрд рублей в 2019 году (24,6 млрд рублей в 2020 г. и 28,4 млрд рублей в 2021 г.) на реализацию мероприятий национального проекта «Экология». Еще почти 11 млрд рублей за три года предлагалось направить на нацпроекты «Образование» и «Культура».

Чаще других, среди обсуждавшихся тем, депутаты вспоминали детей сирот или просто детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. На них требовала выделить дополнительные средства депутат КПРФ Тамара Плетнева Галина Хованская из «Справедливой России» говорила о дополнительных деньгах на расселение из ветхого жилья. Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов беспокоился о дополнительных расходов на поддержку малого и среднего бизнеса

Все поправки, поставленные на отдельное голосование, от имени бюджетного комитета Андрей Макаров опротестовывал, в основном, объясняя это тем, что расходы на эти предложения уже и так предусмотрены, а мизерное увеличение ничего нового не даст.

В какой-то момент Андрей Макаров не выдержал и оценил все обсуждение дополнительных расходов так:

«Ваша цифра высока, ну а наша выше, ваша взята с потолка, ну а наша — с крыши».

В результате ни одна дополнительно обсужденная поправка не прошла. При голосовании депутаты «Единой России» блокировали их большинством голосов.

Антон Силуанов в эту дискуссию почти не вмешивался. Он дотерпел до середины обсуждения и поглядел на часы. Вячеслав Володин его тут же отпустил. Антон Силуанов объяснил необходимость уйти с заседания необходимостью лететь на переговоры в Белоруссию.

Защищать бюджет осталась Татьяна Нестеренко. Вячеслав Володин предупредил, что она в этих вопросах очень опытна, так как сама была депутатом первого и второго созывов Госдумы. Но применять это опыт ей не понадобилось. Все возможные нападки на деньги из бюджета отразил Макаров. Да депутаты и сами признавались, что в своих претензиях на дополнительных средства не слишком рассчитывали на успех.

В результате бюджет во втором чтении был принят большинством голосов. Из присутствовавших 419 депутатов «за» проголосовали 357 человек, «против» — 62. Воздержавшихся не оказалось.