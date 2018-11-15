Самая массовая профессия может исчезнуть

Представители самой массовой профессии рискуют оказаться безработными

Основная проблема, которая стоит перед идеологами научно-технического прогресса — что делать с людьми. В ходе развития человечества оказывается, что ту же самую работу можно выполнять меньшими усилиями и меньшим количеством людей. Куда же деваются те самые «лишние» люди? И что будет, если беспилотные автомобили вытеснят всех водителей из-за руля?

Ответов на эти вопросы, в общем то, пока нет. Технооптимисты говорят, что пока массовой безработицы в мире не наблюдается, приводя цифры государственной статистики. Но вот в данном случае, конечно, абсолютно применима известная формула, что есть ложь, есть большая ложь, а еще есть статистика. Дело в том, что огромную фактическую безработицу сегодня в мире называют весьма политкорректным словом: «самозанятые». Задумайтесь: не безработный, а самозанятый. И вроде всё шито-крыто.

Беспилотники наступают

1 ноября в Москве прошел международный форум «Автонет», на котором некоторые спикеры победно заявляли о том, что эра беспилотных автомобилей уже наступила и время человека за рулем сочтено. Назывались цифры в сэкономленных жизнях за счет замены человека на программу, некоторые участники говорили о ценовой революции, ведь поездка на беспилотном автомобиле будет стоить минимум в три раза дешевле, чем сейчас стоит такси с невыспавшимся водителем. В конце участниками было открыто шампанское, которое символизировало начало новой эры в транспорте — без человека.

А теперь давайте задумаемся, а что будут делать те люди, которых выкинут из-за руля? И сколько их? По данным исследования ВШЭ, профессия «водитель» остается самой массовой в России на протяжении последних 15 лет. Сегодня 7% россиян, или пять миллионов человек, ежедневно колесят по дорогам, перевозя грузы или пассажиров.

Но этим рабочие места не ограничиваются. В инфраструктуре обслуживания системы автотранспорта заняты столько же человек, сколько и водителей. Это и небольшие автосервисы, шиномонтажи, мойки, АЗС, частные мастера, тюнинг-ателье, торговцы запчастями, да много кого можно привести в пример. И сейчас я скажу страшную фразу, которая, надеюсь, заставит вас задуматься над ужасом всего происходящего: почти все эти люди становятся не нужны.

Беспилотный транспорт как сервис: нажал на кнопку в мобильном приложении и к тебе приехала капсула, которая очень недорого и очень безопасно отвезла тебя из точки, А в точку Б. Машины, управляемые живыми водителями, на городской территории запрещены. Это будущее нас ждет, и оно начнет наступать на нас очень быстро. Не успеешь оглянуться.

Но что делать с людьми? Если посмотреть шире и учесть средний размер домохозяйства в России, то наступление беспилотных технологий в транспорте ударит напрямую (а я даже и не пытаюсь оценить косвенный ущерб) по 30 млн человек или по 20% населения Российской Федерации. Эти люди потеряют либо полностью, либо частично источник средств к существованию. В связи с этим очень странно смотреть на восторг чиновников правительства РФ , которые поддерживают все инициативы технооптимистов, включая массовое уничтожение рабочих мест без какой-либо альтернативы.

Весь мир в одной лодке

Нельзя не признать, что это не российская особенность. Роботизация уже уничтожает рабочие места по всему миру, не встречая какого-либо серьезного сопротивления. Выкинутые на обочину жизни люди пополняют ряды так называемого «прекариата». Слово произошло от английского термина precario, который означает ненадежный, рискованный, неустойчивый, шаткий. Жизнь прекариата действительно крайне неустойчивая, без или с абсолютным минимумом социальных и финансовых гарантий. Тем не менее, чиновники в России странным образом предпочитают не замечать факт формирования огромного класса прекариата. Другие же страны серьезно озабочены происходящими социальными процессами и тщательно их отслеживают. Речь идет даже о термине «экономика прекариата».

Безусловно, отрицать сам факт технического прогресса глупо. Но уже сейчас необходимо активно работать в сторону создания альтернативных рабочих мест в новой «экономике прекариата». Думать, что «невидимая рука рынка» расставит сама всё по своим местам глупо. Единственное, что сделает эта «невидимая рука» в случае неуправляемого распада структуры занятости в целой отрасли — это даст по башке тем, кто не хотел заниматься этой проблемой, когда еще было время.

И если вы думаете, что в самых капиталистических странах нет планирования, и там всё происходит само собой, то вы глубоко заблуждаетесь. Например, в первом десятилетии XXI века в Сингапуре государство уделяло гораздо больше внимания потенциалу «творческих» (давайте их так назовем) отраслей экономики, чем обычно. Правительство не только способствовало непосредственно развитию всей экономики, но и специально катализировало дополнительный рост в секторах туризма, мелкой розничной торговли, индивидуального мелкосерийного производства и образования, что влекло за собой создание дополнительных рабочих мест, и они абсорбировали людей, которых роботы вытеснили из более традиционных секторов экономики.

В итоге целенаправленных усилий правительства Сингапура «творческий» сектор сингапурской экономики рос на 5,5% в год по сравнению с 2,3% для всей экономики в период с 1995 по 2003 год. С 2003 по 2008 год этот же сектор экономики Сингапура в среднем рос на 6% в год. Ежегодный рост занятости в этот же период составил 4%. И это целенаправленное воздействие на экономику островного государства было осуществлено не просто так, а именно для того, чтобы избежать серьезных социальных последствий от колоссальной потери рабочих мест вследствие научно-технического прогресса. То есть они задумывались о будущем еще 10 лет назад!

Будущее рождается сегодня

Какой хочется сделать вывод из сказанного. Безусловно, нас ждет в той или иной перспективе автоматизация транспортной отрасли. Конечно, она не будет стопроцентной, место человеку там останется, но уже где-то на задворках. Большая часть транспортной работы будет выполняться роботами, это очевидно. И большая часть существующих сегодня рабочих мест в этом секторе экономики будет либо потеряна, либо трансформирована.

По прогнозам того же правительства РФ, этот процесс войдет в активную фазу уже скоро — в 2035 году. По прогнозам Сергея Кельбаха , главы ГК «Автодор», первые беспилотные грузовики начнут выполнять коммерческие рейсы по российским дорогам в 2025 году. То есть, пока еще есть время для того, чтобы начать действовать в плане создания альтернативной структуры занятости, которая сможет помочь водителям выжить в нашем суровом мире.

Одно печалит. Про эти вопросы думаем пока только мы с вами. И очень может быть, что и в этом случае сработает вечная российская формула: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Впрочем, предупрежден — значит вооружен. Если вы каким-либо образом связаны с транспортной отраслью, то должны учитывать риски трансформации рынка в ближайшие 10−20 лет. Если вы это не будете учитывать, то уже скоро останетесь как без работы, так и без бизнеса. А ваше место займут умные машины.