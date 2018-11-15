Сечин назвал причину высоких цен на бензин

Сечин привел пример одного региона, в котором из 300 АЗС, шесть — независимые. «Там ценообразование идет по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети. Поразительная вещь. И сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний», — пояснил он.

Глава «Роснефти» отметил, в частности, компанию «Октан» в Приморском крае, у которой формально всего около десяти заправок. «И владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе», — подчеркнул топ-менеджер.

На вопрос журналиста о том, чем это можно объяснить, Сечин ответил: «Это одно слово — коррупция».

Ранее 14 ноября правительство признало невозможность снижения цен на бензин.