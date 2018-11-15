Заморозка цен привела к дефициту бензина

СМИ узнали о дефиците топлива на заправках

На фоне заморозки цен на топливо крупные нефтяники изменили торговую политику, что привело к нехватке зимнего дизеля в Восточной Сибири. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке и в правительстве.

По данным газеты, нефтяники начали минимизировать продажи топлива независимым сетям заправок, отменять системы скидок и переходить на полную предоплату. По словам собеседников издания, такие меры компаниям пришлось принять, чтобы сократить убытки и обеспечить топливом собственные заправки.

«Коммерсант» отмечает, что в Центральной России проблем с нехваткой топлива нет, а в Восточный Сибири, регионе с большой долей независимых АЗС, начался локальный дефицит.

Один из источников газеты заявил, что на прошлой неделе в Чите, Иркутске, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись только на пять-десять процентов.

При этом в целом источники издания настроены оптимистично. По их словам, падение барреля нефти до 67 долларов приведет к снижению топливных цен на биржах. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что ситуация по сравнению с началом ноября улучшается.

По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы Кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали падать. По информации РБК, правительство также договорилось с нефтяниками о сдерживании цен с 1 июня, и эта договоренность до сих пор действует.

В правительстве пригрозили ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, если не удастся договориться о сдерживании внутренних цен на сложившемся уровне.