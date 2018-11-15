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Названы детали соглашения с нефтяниками по бензину
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Стало известно содержание соглашения с нефтяниками по ценам на топливо 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Текст соглашения о стабилизации рынка топлива, подписанного нефтяными компаниями с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой РФ, совпадает с протокольными решениями, принятыми на заседании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака 31 октября, сообщил РИА Новости источник, близкий к стороне соглашения.
РИА Новости ознакомились с текстом соглашения, подписанного, как заявлял Козак, в период с 7 по 10 ноября всеми крупнейшими нефтяными компаниями России: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".
По соглашению до 31 марта 2019 года компании обязались принимать меры по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, в частности, поддерживать мелкооптовые цены бензина и дизельного топлива не выше оговоренных уровней для промышленных, сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей и розничных сетей с сохранением объемов и регионов поставок относительно предыдущего года при наличии подтвержденного спроса. При этом посредникам и трейдерам топливо продаваться не должно.
Розничные цены нефтепродуктов с 1 января 2019 года вырастут не более чем на 1,7% с учетом увеличения ставки НДС, а с 1 февраля цены будут расти равномерно месяц к месяцу исходя из прогнозного среднегодового уровня инфляции. Нефтекомпании также обязались обеспечить рост реализации бензина и дизтоплива не менее чем на 3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года при наличии подтвержденного спроса конечных потребителей и возможностей производственных мощностей.
"Компания обеспечит еженедельно предоставление в Минэнерго России информации об объемах и ценах реализации нефтепродуктов. Минэнерго России совместно с ФАС России обеспечат осуществление мониторинга объемов и цен реализации нефтепродуктов", — подчеркивается в соглашении.
Ранее Козак сообщал, что в случае невыполнения этих условий компании понесут солидарную ответственность, которая подразумевает введение заградительных экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
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