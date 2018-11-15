Акцизы на алкоголь перераспределили в пользу регионов

Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые со следующего года предусматривают передачу регионам 80% акцизов на крепкий алкоголь. Акцизы на нефтепродукты будут в полном объёме переданы в региональные бюджеты к 2024 году.

«С 2019 года устанавливается норматив зачисления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% в региональные бюджеты на уровне 80%, в федеральный бюджет — 20%», — сообщает ТАСС.

В настоящий момент этот норматив установлен в размере 50%. Поправки были необходимы, чтобы компенсировать доходы из-за отмены с 2019 года налога на движимое имущество для организаций.

Закон также предусматривает поэтапную передачу в региональные бюджеты акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла, производимые в России. К 2020 году норматив будет повышен до 66,6%, а к 2024 году — до 100%.