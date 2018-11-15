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Акцизы на алкоголь перераспределили в пользу регионов
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Акцизы на алкоголь перераспределили в пользу регионов 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые со следующего года предусматривают передачу регионам 80% акцизов на крепкий алкоголь. Акцизы на нефтепродукты будут в полном объёме переданы в региональные бюджеты к 2024 году.
«С 2019 года устанавливается норматив зачисления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% в региональные бюджеты на уровне 80%, в федеральный бюджет — 20%», — сообщает ТАСС.
В настоящий момент этот норматив установлен в размере 50%. Поправки были необходимы, чтобы компенсировать доходы из-за отмены с 2019 года налога на движимое имущество для организаций.
Закон также предусматривает поэтапную передачу в региональные бюджеты акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла, производимые в России. К 2020 году норматив будет повышен до 66,6%, а к 2024 году — до 100%.
Как ранее писал News.ru, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отметил, что правительству нужно работать над снижением цен газированных напитков, а для этого необходимо ввести акцизы. Сам Онищенко сейчас разрабатывает методические рекомендации по питанию. Это будет целое «руководство» для родителей и детей, которое даст им необходимые сведения о правильном питании.
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