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Набиуллина рассказала об иллюзии стабильности рубля
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Набиуллина объяснила, почему управляемый курс рубля был иллюзией стабильности 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фиксированный и управляемый курс валюты дает кратковременное ощущение стабильности, после чего в экономике случается резкая девальвация, в то время как плавающий курс позволяет ей более гибко адаптироваться к шокам, заявила в ходе VIII конгресса финансистов Казахстана глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"В России короткий период был даже фиксированный курс к доллару. И на короткий, я подчеркну, период времени кажется, что этот курс достаточно стабильный, и участники рынка, бизнес могут себя чувствовать в более предсказуемых условиях. Но мы знаем, чем чреваты управляемые курсы. Они чреваты тем, что происходит время от времени времени резкая девальвация", — сказала Набиуллина.
Поэтому, по словам главы ЦБ, говорить о том, что управляемый курс дает большую долгосрочную стабильность можно только "с большой натяжкой". Тем не менее, власти в момент перехода на плавающий курс рубля "испытывали боязнь этого плавания курса", признала Набиуллина. Однако, по ее словам, чтобы поддерживать курс в условиях длительных шоков, нужно тратить золотовалютные резервы — финансовую "подушку безопасности" государства.
"И могут быть шоки настолько длинными, что курс все равно придется отпустить, но вы потратите при этом достаточное количество золотовалютных резервов", — отметила Набиуллина.
При этом плавающий курс, по словам главы ЦБ, лучше отражает экономические реалии, а в сочетании с инфляционным таргетированием позволяет управлять инфляцией, делать ее стабильно низкой, а также абсорбировать внешние шоки. В качестве примера Набиуллина привела обвал цен на нефть в начале 2016 года — с плавающим курсом экономика лучше справилась с этим шоком, чем в 2014 году.
Банк России 10 ноября 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от проведения регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны. Изначально ЦБ намеревался отпустить рубль в "свободное плавание" к январю 2015 года, но напряженная ситуация на валютном рынке из-за возросшей активности спекулянтов, проблемы в экономике и геополитические факторы вынудили ЦБ провести переход на два месяца раньше ожидаемого срока.
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