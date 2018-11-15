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Налоговый маневр в нефтяной отрасли получил корректировки
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Госдума внесла корректировки в налоговый маневр в нефтяной отрасли 

РИА Новости + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла закон, который вносит корректировки в части налогового маневра в нефтяной отрасли, завершающий этап которого начнется в России с 2019 года.
В рамках налогового маневра для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. По действующему законодательству она должна применяться только в случае, если оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой плюс-минус 10%.
Действующее законодательство устанавливает на 2019 год базовый уровень для бензина — 56 тысяч рублей за тонну, дизтоплива — 50 тысяч рублей. Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году — 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству.
В начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания о развитии нефтяной отрасли поручил снизить базовую цену бензина с 56 тысяч рублей до 50,4 тысячи рублей за тонну и дизтоплива — с 50 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. Также Медведев поручил предусмотреть обнуление демпфирующей компоненты только при росте фактических цен на топливо по сравнению с базовыми на 10% и выше. Все эти предложения вошли в принятый в четверг Госдумой закон.
Закон содержит еще ряд поправок, внести которые поручил Медведев. Это введение для НПЗ, расположенных в Кемеровской области и Ханты-Мансийском автономном округе, логистических коэффициентов к акцизу. Этот механизм позволяет сгладить неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения НПЗ.
Закон содержит нормы, касающиеся введения для Хабаровского НПЗ (входит в "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова) обратного акциза для темного судового топлива. Этот НПЗ сможет получать обратный акциз, начиная не с 2022 года, а уже с 2019 года. Также увеличивается ставка акциза для завода. Она составит 2,1 тысячи рублей за тонну в 2019–2021 годах (для всех остальных в РФ ставка равна нулю) и 1,1 тысячи рублей — начиная с 2022 года (при 1 тысяче рублей для других заводов). Закон также содержит другие нормы, направленные на совершенствование налогового законодательства в целях стимулирования деловой активности.
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