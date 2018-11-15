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Россия продолжит сотрудничество в рамках ОПЕК+
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Россия будет продолжать сотрудничество в рамках ОПЕК+, заявил Путин 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия будет продолжать работу в рамках ОПЕК+, формат зарекомендовал себя положительно, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре.
"По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно (добычу нефти — ред.), пока ничего не буду говорить, здесь нужно быть очень аккуратным, каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета. Но то, что нужно сотрудничать, — это очевидно, и мы будем сотрудничать. Формат ОПЕК+ зарекомендовал себя положительно, мы видим это по ситуации на рынке", — сказал Путин.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.
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