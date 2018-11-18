Россельхознадзор ограничит транзит птицы из США 

Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на транзит по российской территории в Республику Казахстан мяса птицы американского производства. Ограничения начнут действовать с 20 ноября.
«Такое решение принято в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения», — сообщили в Россельхознадзоре.
В ведомстве объяснили это тем, что в Казахстане отсутствует внутренняя система прослеживаемости перемещения товаров, подлежащих ветеринарному надзору, поставки из США в Казахстан осуществляются по сертификатам, не соответствующим требованиям Евразийского экономического союза. Поэтому нет гарантии, что некачественную продукцию не ввезут в другие страны-участницы ЕАЭС.
Так, например, в октябре Россельхознадзор вернул в Европу семь партий американских кур общим весом 185 тонн, следующих в Казахстан. На часть продукции не были оформлены ветсертификаты, ещё часть — имела истёкший срок хранения, а в мясе некоторых производителей были выявлены остатки лекарственных средств.
Ранее News.ru писал, что темпы экономического развития России, озвученные Минэкономразвития, грозят отставанием страны от всего мира. По мнению главы «Роснано» Анатолия Чубайса, уровень жизни в России может оказаться ниже, чем в Греции, Турции и Казахстане.