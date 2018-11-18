Россельхознадзор ограничит транзит птицы из США

Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на транзит по российской территории в Республику Казахстан мяса птицы американского производства. Ограничения начнут действовать с 20 ноября.

«Такое решение принято в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве объяснили это тем, что в Казахстане отсутствует внутренняя система прослеживаемости перемещения товаров, подлежащих ветеринарному надзору, поставки из США в Казахстан осуществляются по сертификатам, не соответствующим требованиям Евразийского экономического союза . Поэтому нет гарантии, что некачественную продукцию не ввезут в другие страны-участницы ЕАЭС.

Так, например, в октябре Россельхознадзор вернул в Европу семь партий американских кур общим весом 185 тонн, следующих в Казахстан. На часть продукции не были оформлены ветсертификаты, ещё часть — имела истёкший срок хранения, а в мясе некоторых производителей были выявлены остатки лекарственных средств.