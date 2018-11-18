Ещё
Россельхознадзор ограничит транзит птицы из США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.00
$
66.15
75.31
75.30
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
76.02
Индексы и котировки Brent
67.10
+0.00 Золото
1221.14
–0.06 РТС
1134.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.11
1.1416
+0.0019
04.11
1.1397
15.11
11.11
06.11

Россельхознадзор ограничит транзит птицы из США 

News.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на транзит по российской территории в Республику Казахстан мяса птицы американского производства. Ограничения начнут действовать с 20 ноября.
«Такое решение принято в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения», — сообщили в Россельхознадзоре.
В ведомстве объяснили это тем, что в Казахстане отсутствует внутренняя система прослеживаемости перемещения товаров, подлежащих ветеринарному надзору, поставки из США в Казахстан осуществляются по сертификатам, не соответствующим требованиям Евразийского экономического союза. Поэтому нет гарантии, что некачественную продукцию не ввезут в другие страны-участницы ЕАЭС.
Так, например, в октябре Россельхознадзор вернул в Европу семь партий американских кур общим весом 185 тонн, следующих в Казахстан. На часть продукции не были оформлены ветсертификаты, ещё часть — имела истёкший срок хранения, а в мясе некоторых производителей были выявлены остатки лекарственных средств.
Ранее News.ru писал, что темпы экономического развития России, озвученные Минэкономразвития, грозят отставанием страны от всего мира. По мнению главы «Роснано» Анатолия Чубайса, уровень жизни в России может оказаться ниже, чем в Греции, Турции и Казахстане.
News.ru: последние новости
«Санкционные» груши продают в российских супермаркетах «Беспрецедентное» хищение выявили в госфонде Глава ЦБ: инфляция в I полугодии 2019-го может достичь 6%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия перекрыла дорогу американскому мясу95
Белоруссия хочет стать полностью независимой от России475
Раскрыта крупная контрабанда из ЕС в Россию179
Настучали по батарее: куда ведут Украину139
«Макарошек» станет меньше: что подкинут россиянам в корзину40
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
01:07
Доллар взлетит после нового года
Рынки
00:46
Лавров рассказал о новом маршруте «Турецкого потока»
Экономика Компании
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:00
Россияне приготовились к безрадостному будущему
Экономика
03:37
Фунт рухнул из-за ситуации в Великобритании
Рынки Экономика
00:31
Недешевые слабости: как воруют деньги с карт
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение