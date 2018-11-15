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ЦБ сообщил об ускорении трендовой инфляции
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ЦБ: Трендовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 5,15% 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Трендовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 5,15% с 5,08% в сентябре, сообщает Банк России.
"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в октябре 2018 года повысилась до 5,15% после 5,08% в сентябре и 5,02% в августе", — говорится в материалах регулятора.
ЦБ отмечает, что плавный рост трендовой инфляции указывает на продолжающуюся стабилизацию инфляционного давления среди отдельных наиболее устойчивых компонент ИПЦ на уровне, несколько превышающем 4%.
На среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз, добавил регулятор.
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