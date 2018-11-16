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Оценен ущерб российской экономике от санкций
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Bloomberg оценил ущерб российской экономике от санкций 

Ведомости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Введенные начиная с 2014 г. санкции США и Евросоюза могли стоить российской экономике 6%, говорится в исследовании Bloomberg. В целом, по оценкам экспертов, к настоящему моменту ВВП России оказался меньше на 10%, чем это можно было прогнозировать в конце 2013 г.
Отчасти такая негативная динамика связана с падением цен на нефть, однако, по словам аналитика Bloomberg Economics Скотта Джонсона, этот фактор играет значительно меньшую роль по сравнению с санкциями.
Разницу в 10% между фактическим и потенциальным темпом роста ВВП экономисты объясняют в первую очередь структурными ограничениями экономики. При этом разрыв в 6% ВВП может быть связан, помимо санкций, с другими факторами, в том числе политикой ЦБ таргетирования инфляции и распродажей активов на развивающихся рынках, отмечает Bloomberg.
Хотя карательные меры и оказывают давление на Россию, они не вызвали того шока, который мог ждать другие страны, поскольку российские финансовые власти проводят политику накопления резервов для стабилизации экономики, указывает Bloomberg.
Однако замедлившиеся темпы роста подтверждают то, что санкции имеют долгосрочны негативный эффект на экономику России, резюмируют экономисты. Они сомневаются в осуществимости планов властей ускорить темпы роста свыше 3% к 2021 г. По оценкам Джонсона, такой рост возможен, но он не будет устойчивым без резкого повышения производительности труда.
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