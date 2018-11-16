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Набиуллина предупредила о всплеске инфляции
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Глава ЦБ: инфляция в I полугодии 2019-го может достичь 6% 

News.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в России может ускориться до 6% в первом полугодии следующего года, заявляет в интервью Bloomberg председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
В «Основных направлениях денежно-кредитной политики до 2021 года», опубликованных ранее, ЦБ прогнозировал ускорение инфляции до 5-5,5% в 2019 году.
«Всё ещё не очевидно, приведет ли увеличение НДС к продолжительному росту инфляционных ожиданий и к таким вторичным последствиям, как рост цен на товары», — рассуждает Набиуллина.
Ранее глава ЦБ оценивала, что основное влияние роста НДС до 20% на инфляцию реализуется в первые месяцы 2019 года.
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