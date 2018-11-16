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Запущена самая высокая в мире ГЭС
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Запущена самая высокая в мире ГЭС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 34 минуты назад
Фото: president.tj
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил самую высокую в мире Рогунскую гидроэлектростанцию.
Рахмон на торжественной церемонии сдал в эксплуатацию ЛЭП «Душанбе — Оби гарм», соединившую ГЭС с энергетической системой Таджикистана и запустил первый агрегат станции, сообщает Sputnik Таджикистан.
В церемонии приняли участие строители, инженеры, ветераны труда, дипломаты и делегации из России, Узбекистана, Кыргызстана, Афганистана, Италии, представители международных организаций, журналисты.
Подготовительные работы по строительтсву Рогунской ГЭС начались в 1976 году, она является самым большим долгостроем Таджикистана. В 1991 году строительство остановили.
В 2007 году власти страны сообщили, что продолжат возведение ГЭС.
После полного ввода в эксплуатацию она станет самой крупной электростанцией в Центральной Азии и самой высокой в мире. Высота плотины составит 335 метров, отмечает Euronews.
Проектная мощность Рогунской ГЭС — 3,6 тыс. мегаватт. С 2008 года на проект было потрачено свыше 1,5 млрд долларов.
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