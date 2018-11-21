Смогут ли КНР и США договориться о завершении «войны»

Смогут ли Китай и США договориться о завершении торговой войны

20 ноября фондовые рынки Европы и Азии снижались вслед за падением биржевых котировок в США. Инвесторы опасаются нового витка в тарифном противостоянии Вашингтона и Пекина. По словам экспертов, Вашингтону удалось найти болевую точку для сдерживания китайской экономики и ограничения её влияния в мире. При этом азиатская республика активно разрабатывает альтернативные пути сотрудничества с другими государствами, а в крайнем случае может начать отказываться от американского госдолга.

Во вторник, 20 ноября, мировой фондовый рынок демонстрировал негативную динамику. Торги на азиатских площадках закрылись в минусе — японский индекс Nikkei опустился на 1,09% (до 21 583 пунктов), гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,02% (до 25 840 пунктов), а индиктор Шанхайской фондовой биржи SSE Composite просел на 2,13% (до 2645 пунктов).

Следом в отрицательную зону ушли и биржевые показатели Европы. В середине торгового дня немецкий индекс DAX падал на 1% (до 11 132 пунктов), французский CAC 40 снижался на 0,82% (до 4943 пунктов), английский FTSE 100 — на 0,6% (до 6959 пунктов).

Падение котировок на азиатских и европейских площадках во вторник преимущественно было спровоцировано удешевлением ценных бумаг на фондовом рынке США накануне. Так, вечером, 19 ноября, по итогам торговой сессии промышленный индекс Dow Jones потерял 1,56% и достиг 25 017 пунктов, корпоративный индекс S&P 500 утратил 1,66%, и его значение составило 2690 пунктов, а высокотехнологичный NASDAQ резко опустился на 3,03% — до 7028 пунктов.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, одной из причин просадки на рынках акций стали вновь обострившиеся после небольшого затишья риски эскалации торговой войны между США и Китаем.

«Негативный фон для заокеанских фондовых рынков был сформирован достаточно агрессивной риторикой вице-президента США Майка Пенса, который на саммите лидеров стран АТЭС заявил, что Вашингтон может «удвоить» пошлины, если Пекин не пойдёт на конкретные уступки, которые требуют Штаты», — объяснил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Во время прошедшего саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее Китай и США в очередной раз обрушились с критикой в адрес друг друга. Так, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил о необходимости отказаться от политики протекционизма и предостерёг о рисках дальнейшего «выстраивания барьеров». В свою очередь, американский вице-президент напомнил о существующем дисбалансе в торговле Штатов с КНР. По словам Пенса, Вашингтон не отменит введённые торговые пошлины на китайские товары, пока Пекин «не изменит своё поведение».

Gо итогам форума участникам саммита АТЭС впервые не удалось подписать итоговую декларацию. По словам председателя правительства России Дмитрия Медведева, прошедшая дискуссия не позволила принять документ в силу текущих сложностей в международной торговле. При этом премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил объяснил прецедент назревшими противоречиями между «двумя ведущими игроками».

Напомним, США обвиняют КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, результатом действий Китая стал огромный дефицит Штатов с азиатской республикой объёмом $375 млрд

После майских договорённостей о мирном урегулировании конфликта американская сторона всё же решилась на развязывание полномасштабной торговой войны. В общей сложности Вашингтон обложил тарифами почти половину всей импортируемой из Китая продукции на сумму $250 млрд Летом вступили в силу 25%-е пошлины на поставки товаров из КНР общей стоимостью $50 млрд, после чего в сентябре были введены 10%-е пошлины объёмом $200 млрд Ожидается, что уже с 1 января 2019 года данные тарифы также вырастут до 25%.

Китай, в свою очередь, ответил введением пошлин размером от 5% до 10% на импорт американской продукции суммой $60 млрд В результате, в США пригрозили дополнительно обложить тарифами китайские товары объёмом $267 млрд Таким образом, под ограничения может попасть весь экспорт из КНР в Штаты.

«Тяжёлые переговорщики»

В начале ноября две крупнейшие экономики мира вновь задумались о поиске консенсуса в сложившемся противостоянии. Так, сначала Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с Си Цзиньпином, после чего в СМИ появилась информация о возможности заключения торгового соглашения между странами. По данным Bloomberg, глава Белого дома уже поручил разработать соответствующий документ и был намерен представить его положения на грядущем саммите G20. Встреча «двадцатки» пройдёт в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

16 ноября накануне саммита АТЭС американский президент рассказал журналистам о предоставленных китайской стороной предложениях по урегулированию конфликта, пишет агентство Reuters . Общий список содержит 142 пункта, но в то же время, по словам Трампа, перечень всё ещё не является полным, поэтому Штаты не могут считать его приемлемым.

Глава Белого дома указал на отсутствие порядка пяти ключевых для США пунктов и вместе с тем выразил надежду на решение данной проблемы в скором времени. Более того, как подчеркнул Трамп, на этом фоне Вашингтон может отменить запланированное введение дополнительных пошлин против Пекина.

В результате, инвесторы положительно отреагировали на подобное заявление, и в конце прошлой недели котировки торговых площадок по всему миру демонстрировали рост. Между тем слова Майка Пенса в ходе саммита АТЭС вновь вернули рынки в зону неопределённости.

«В настоящий момент в администрации президента США нет единого мнения по стратегии ведения переговоров с Поднебесной. Так, глава торгового совета Белого дома Питер Наварро выступает за более жёсткую линию в торговле с КНР, а экономический советник Трампа Ларри Кудлоу настаивает на достижении консенсуса с целью избежать дальнейшей конфронтации в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира», — отметил Дроздов.

По мнению эксперта, на текущий момент проблема ещё далека от полного разрешения, и для нахождения консенсуса потребуется больше времени. Ситуацию осложняет и тот факт, что китайцы традиционно являются «тяжёлыми переговорщиками». Тем не менее, как подчёркивает Дроздов, ожидаемая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях G20 уже является положительным сигналом для рынков.

Борьба с конкурентом

Опрошенные RT эксперты придерживаются разных оценок по поводу дальнейшего развития конфликта между Штатами и Китаем. По словам ведущего аналитика Amarkets Артёма Деева, критическая точка в отношениях двух стран уже была преодолена после обложения пошлинами 50% экспорта из КНР в США. При этом, как полагает Деев, установление Вашингтоном тарифов на всю поставляемую продукцию из азиатской республики — это вопрос ближайших месяцев.

В свою очередь, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов придерживается более оптимистичной точки зрения. По его мнению, список облагаемых пошлинами товаров может остаться таким же ещё в течение нескольких лет. Переговоры могут начаться по каждому типу товаров в отдельности, но при этом, согласно оценке эксперта, повышения имеющихся тарифов или введения новых пошлин, скорее всего, не произойдёт. Одновременно с этим полного окончания торговой войны в ближайшее время ожидать не приходится.

«Думаю, что ни о каком полном снятии пошлин и возвращении в исходную позицию речи сейчас не идёт. США поняли, на какую болевую точку можно давить в отношениях с Пекином — это сдерживание роста экономики Китая за счёт ограничения его торговли и урезания присутствия республики в мировых торговых операциях. Теперь упускать такой шанс США не станут», — считает Маслов.

Между тем, по мнению эксперта, Вашингтон не собирается обрушить мировую торговлю и полностью заблокировать Китай. Предположительно дальнейшие переговоры будут развиваться по двум ключевым направлениям.

Первое из них подразумевает заключение целого ряда новых торговых соглашений, предоставляющих американскому бизнесу особые права на территории КНР. Помимо этого, как полагает Маслов, начнётся увязывание между собой экономических и политических вопросов. Так, например, Вашингтон уже начал давить на Пекин по части нарушения прав человека. Соответствующие обвинения были озвучены в американском сенате в конце октября.

Ключевой задачей для США Маслов считает стремление ограничить экономический рост КНР за счёт инициативы Китая «Один пояс, один путь». Продемонстрированное наличие у Вашингтона рычагов давления на Пекин может заставить ряд государств пересмотреть свою поддержку китайского проекта.

Более того, как отмечает эксперт, ранее американские товарный и фондовый рынки активно использовались Китаем для привлечения денег для последующего вложения в «Один пояс, один путь». Таким образом, республика намеревалась поставить под контроль целый ряд крупных секторов, прежде всего в добывающей промышленности, в Латинской Америке, Африке и Центральной Азии. Теперь же с учётом целого ряда образовавшихся барьеров между КНР и Штатами финансирование китайских инициатив заметно ограничено, и Пекину необходимо искать новые источники дохода.

«Если бы ситуация продолжила так и идти, Пекин через какое время поставил бы под контроль добывающие отрасли, включая нефтяную, а заодно обеспечил безопасные поставки своих товаров в Европу и США. Причём речь бы шла не только о товарах массового производства, но и о высокотехнологичной продукции. То есть Китай бы в данном контексте заместил даже Японию и Южную Корею. США нанесли удар именно по этому плану, не дав КНР вырваться на оперативный простор», — объяснил Алексей Маслов.

Пекинский ответ

Как отмечают опрошенные RT эксперты, в качестве ответного удара на усиление давления со стороны США Китай мог бы начать продажу американских казначейских облигаций. На сегодняшний день КНР остаётся крупнейшим держателем госдолга Штатов. Из общего объёма $21,7 трлн республике принадлежит порядка $1,1 трлн. Такая информация следует из данных американского Минфина и Usdebtclock.org.

«Помимо этого Китай, сейчас пытается переориентироваться на другие рынки и резко понизил таможенные пошлины на целый ряд товаров для предрасположенных к нему стран. Прежде всего, это государства Юго-Восточной Азии — Индонезия, Малайзия, Филиппины, где пошлины либо обнулены, либо снижены до символических 2—3%. Во-вторых, Китай переустановил отношения с Индией, и туда сейчас пойдёт целый ряд товаров, которые до этого отправлялись в США. Таким образом, Пекин создал зону с низкими тарифами в Азии», — подчеркнул Маслов.

Более того, как отмечает эксперт, Китай будет активнее работать с государствами Африки и Латинской Америки, а также перестраивать свои отношения с Россией. КНР преимущественно заинтересован не в разовых поставках товаров, а в налаживании промышленных партий, в том числе в области продуктов питания. По мнению Маслова, если Москва сможет сделать Пекину привлекательные предложения, то в целом РФ окажется в выигрыше от сложившейся ситуации.

Глобальный эффект

По оценке опрошенных RT экспертов, особенно сильно торговая конфронтация отразится на мировой экономике в 2019 году, поскольку рынки ещё не успели адаптироваться в новым условиям. Как отмечает Деев, торговая война Штатов и КНР уже охватила порядка 5% глобального товарооборота, а её дальнейшая эскалация будет способствовать замедлению темпов роста ВВП мира.

В своих последних отчётах прогноз по росту мировой экономики ухудшили как в Международном валютном фонде (МВФ), так и в Еврокомиссии (ЕК). МВФ понизил свои ожидания по темпам роста глобального ВВП с 3,9% до 3,7% в 2018 и 2019 годах. ЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение валового внутреннего продукта мира на 3,7% и 3,5% в 2018 и 2019 годах соответственно, хотя ранее ожидался ежегодный рост на 3,9%.

«Торговая война между США и КНР не лучшим образом отражается на американских компаниях, которые уже постепенно снижают деловую активность. Обоюдный обмен пошлинами бьёт по экономическому росту Поднебесной, и продолжение полномасштабного торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином может отрицательно сказаться на всей мировой торговле, которая уже несёт потери из-за протекционистской политики Трампа», — добавил Дроздов.

По мнению Маслова, перестройка торговли и производства Китаем может занять несколько лет. При этом важно не только найти новые рынки, но начать осуществлять торговлю по другим техническим стандартам. Таким образом, если к концу 2019 года будет наблюдаться снижение мирового рынка торговли, то уже в начале 2021-го можно будет наблюдать его оживление, заключил эксперт.