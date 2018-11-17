Лавров рассказал о новом маршруте «Турецкого потока»

Лавров: «Турецкий поток» может пройти через территорию Сербии

Один из возможных маршрутов прокладки газопровода "Турецкий поток" проходит через территорию Сербии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Сербский телеграф".

"Мы удовлетворены ходом строительства "Турецкого потока" в двухниточном варианте, — отметил министр. — В настоящее время прорабатываются различные возможности продолжения газопровода по европейской территории, в том числе по маршруту Болгария, Сербия, Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене".

"Вместе с тем мы учитываем печальные уроки "Южного потока" и не хотели бы повторения ситуации, — добавил он. — Будем готовы приступить к соответствующей работе только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза".

По его словам, взаимодействие в энергетической сфере является одним из приоритетных направлений сотрудничества Москвы и Белграда.

"Ведущие российские компании, включая ПАО "Газпром", находятся в плотном контакте с сербскими партнерами. Имеются большие совместные планы. Согласование конкретных шагов осуществляется по линии межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — резюмировал Лавров.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубопровода должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год, запуск планируется в конце 2019 года.